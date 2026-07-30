S. Đ. (58), koja je osumnjičena da je u porodičnoj kući u selu Korenita kod Loznice nožem usmrtila svog supruga Radenka Đurića (60), saslušana je u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu i tom prilikom je odlučila da iznese svoju odbranu.

Kako je zvanično saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, protiv osumnjičene se vodi krivični postupak zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo.

"U konkretnom slučaju osumnjičenoj se stavlja na teret da je 18. jula, nakon kraće verbalne rasprave, lišila života svog supruga R. Đ. (60), tako što mu je u predelu tela zadala više udaraca nožem, nanevši mu teške telesne povrede, usled kojih je preminuo 20. jula", navodi se u zvaničnom saopštenju tužilaštva.

Prema informacijama iz istrage, S. Đ. je pred tužiocem saslušana 19. jula, kada je iznela svoju verziju događaja. Odmah nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Šapcu odredio joj je pritvor.

Iz tužilaštva su naveli i da protiv osumnjičene žene ranije nisu vođeni krivični postupci iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Šapcu.

Istraga o ovom zločinu je i dalje u punom jeku. Tužilaštvo nastavlja sa preduzimanjem dokaznih radnji, pa će u narednim danima biti ispitan veći broj svedoka, a naložena su i neophodna veštačenja kako bi se do detalja utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Podsetimo, nesrećni Radenko Đurić preminuo je u Opštoj bolnici u Loznici dva dana nakon što je zadobio više ubodnih rana. Uprkos lavovskoj borbi i svim naporima lekara da mu spasu život, povrede vitalnih organa bile su kobne.

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