Krater prečnika deset metara pronađen je na polju u Tarnava Koloniji, koji se nalazi oko 50 kilometara južno od Lublina, a na lice mesta stigli su policija, vatrogasci, kao i vojni helikopter, prenose Vjademošći.

"Jutros smo dobili izveštaj od regionalnog centra za hitne pozive da se čuo glasan prasak u okrugu Bilgoraj između gradova Tarnava Kolonija i Biskupice. Dežurni policajac je poslao policijske patrole na lice mesta. Posle 5 sati, policajci su otkrili krater i razbacane delove neidentifikovanog objekta na polju između Tarnava Kolonije i Tokarija, otprilike dva kilometara od zgrada", navodi se u saopštenju policije.

U saopštenju se navodi da je o incidentu obaveštena vojna policija, Agencija za unutrašnju bezbednost, Vojna kontraobaveštajna služba i Okružno tužilaštvo u Lublinu, kao i da su na lice mesta poslati policijski službenici za borbu protiv terorizma.

U Lublinu, koji je oko 80 kilometara udaljen od granice sa Ukrajinom, sirene za uzbunu su se takođe oglasile tokom noći, neposredno pre 4 sata ujutru.

Operativna komanda grana poljskih Oružanih snaga saopštila je oko 2 sata posle ponoći da su "zbog aktivnosti dalekometne avijacije Ruske Federacije koja izvodi udare na teritoriji Ukrajine, počele operacije vojne avijacije u poljskom vazdušnom prostoru".

Operacija poljskog vazduhoplovstva bila je povezana sa masovnim ruskim napadom na Ukrajinu, uključujući na regione koji se nalaze blizu granice sa Poljskom.