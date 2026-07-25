Ministarstvo odbrane Japana saopštilo je danas da je ruski vojni izviđački avion IL-20 ušao u japanski vazdušni prostor iznad Severnih teritorija, ostrva koja su pod kontrolom Rusije, ali ih Japan smatra svojom teritorijom.

Japanske vazduhoplovne snage poslale su lovce kao odgovor na incident koji se dogodio u petak, navodi se u saopštenju Zajedničkog štaba japanskog Ministarstva odbrane, prenosi Japan Times.

-Ruski avion, koji je doleteo sa kontinenta, odleteo je do Tihog okeana preko Ohotskog mora i putovao ka jugu do područja kod prefekture Mijagi, koja je okrenuta ka Tihom okeanu. Nakon toga se vratio prema Japanskom moru preko Ohotskog mora, navodi se u saopštenju.

Zvaničnik japanskog Ministarstva odbrane rekao je da Tokio trenutno nije u mogućnosti da sprovodi svoju jurisdikciju nad spornim ostrvima, ali je naglasio da pitanje teritorijalnog spora mora da bude rešeno diplomatskim putem.

Sporna ostrva, koja Japan naziva Severnim teritorijama, zauzeo je Sovjetski Savez krajem Drugog svetskog rata. Od tada su predmet dugotrajnog teritorijalnog spora između Tokija i Moskve.

Zbog ovog spora Japan i Rusija još nisu zaključili formalni mirovni ugovor kojim bi se okončalo stanje nastalo posle Drugog svetskog rata.