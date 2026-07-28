Masnoća, kapljice sosa i zagoreli ostaci hrane često se vremenom nakupe između stakala na vratima rerne. Mnogi pokušavaju da taj prostor očiste provlačenjem krpe kroz uski otvor na dnu vrata, ali takva metoda uglavnom ne daje dobre rezultate i često ostavlja još više mrlja.

Ako želite da staklo ponovo bude potpuno čisto i providno, najbolje rešenje je da skinete vrata rerne, pažljivo izvadite stakla i očistite ih sa svih strana.

Šta vam je potrebno?

Pre nego što počnete, pripremite:

krstasti odvijač,

ravni odvijač,

nasadni ključ ili odvijač za matice,

zaštitne rukavice,

sredstvo za čišćenje stakla,

meke krpe,

peškir ili ćebe na koje ćete odložiti vrata rerne,

strugalicu za tvrdokorne naslage (isključivo za glatke staklene površine).

1. Skinite vrata rerne

Pre bilo kakvog rada uverite se da je rerna potpuno hladna.

Otvorite vrata do kraja, otpustite sigurnosne kopče na šarkama pomoću ravnog odvijača, a zatim ih lagano zatvorite do položaja predviđenog za skidanje. Čvrsto uhvatite vrata obema rukama i pažljivo ih podignite kako biste ih skinuli sa šarki.

Pošto vrata mogu biti teška, po potrebi zamolite još jednu osobu za pomoć. Spustite ih na mekanu podlogu kako biste zaštitili staklo od pucanja ili grebanja.

2. Rastavite vrata

Odvrnite šrafove koji drže ručku i gornji poklopac, a zatim pažljivo uklonite ručku.

Skinite gornji ventilacioni poklopac, odvrnite šrafove na donjem delu vrata i pažljivo razdvojite spoljašnji panel kako biste pristupili staklima.

3. Očistite sva stakla

Unutrašnje strane stakala očistite sredstvom za staklo i mekom krpom.

Ako na glatkom staklu postoje tvrdokorne naslage, možete ih pažljivo ukloniti strugalicom namenjenom za staklo. Međutim, ukoliko staklo ima zaštitni ili teksturirani premaz, izbegavajte metalne strugalice jer mogu trajno oštetiti površinu.

Kod pojedinih modela potrebno je izvaditi i srednje staklo kako biste očistili masnoću koja se nalazi između slojeva.

4. Sastavite vrata

Kada su sva stakla potpuno čista i suva, vratite ih obrnutim redosledom.

Ponovo pričvrstite sve šrafove, vratite ručku i ventilacioni poklopac, a zatim vrata pažljivo postavite nazad na šarke. Na kraju zaključajte sigurnosne kopče i proverite da li se vrata normalno otvaraju i zatvaraju.

Važno upozorenje

Način skidanja i rastavljanja vrata razlikuje se od proizvođača do proizvođača, pa čak i između modela iste marke.

Zato je pre početka rada preporučljivo proveriti uputstvo za upotrebu vaše rerne kako biste izbegli oštećenje stakla, šarki ili mehanizma vrata.

Uz malo vremena i pažnje, stakla na vratima rerne ponovo mogu biti potpuno čista i providna, a cela rerna će izgledati urednije i lakše će se pratiti njena unutrašnjost tokom pečenja.