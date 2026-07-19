"Mađar i stranka Tisa pokrenuli su žestok napad na predsednika na način bez presedana u Evropskoj uniji, dovodeći ga u ponižavajući položaj, vršeći pritisak na njega i na kraju ga samovoljno smenjujući sa funkcije. Ovo je bez presedana u Mađarskoj još od vremena najmračnijih diktatura", navodi se u saopštenju stranke Fides.

Šuljok je, dodaju, postao žrtva političkog nasilja koje je sprovela stranka Tisa, dok je premijer Mađar gurnuo Mađarsku u ustavnu krizu.

"Ako ovo danas može da se učini predsedniku, onda sutra bilo šta može da se uradi bilo kome u Mađarskoj", naveo je Fides.

Kako se dodaje u saopštenju, poslanička grupa te stranke koristiće preostala sredstva u borbi protiv autokratije i istovremeno podržava sve oblike mirnog i zakonitog otpora toj pojavi.

"Danas je srušena poslednja prepreka. Vlast više nije pretnja, već realnost", naveo je lider Fidesa i bivši premijer Viktor Orban na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, ako tako nešto može da se uradi predsedniku republike, onda niko više nije bezbedan.

"Neka Bog sačuva Mađarsku", zaključio je Orban.

Sedamnaesti amandman na Osnovni zakon objavljen je danas u mađarskom "Službenom glasniku", a kako predviđaju pravila dan nakon objavljivanja mandat predsednika Tamaša Šuljoka biće okončan. Mađar je saopštio da će funkciju predsednika privremeno preuzeti predsednica parlamenta Agneša Foršthofer.

Prema zakonskim odredbama, parlament će imati rok od 30 dana da izabere novog predsednika. Mandat novog predsednika trajaće do stupanja na snagu novog ustava, ali ne duže od pet godina.

Novosti