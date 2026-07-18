Stranka Fides ocenila je da je smena predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka predstavljala presedan u savremenoj političkoj istoriji zemlje, optužujući premijera Petera Mađara i njegovu stranku Tisa za politički pritisak.

U saopštenju Fidesa navodi se da je predsednik bio izložen, kako tvrde, neviđenom političkom pritisku koji je doveo do njegovog odlaska sa funkcije.

– Peter Mađar i stranka Tisa izvršili su politički napad na predsednika, stavili ga u nedostojan položaj i na kraju ga uklonili sa funkcije. Takvo nešto nije viđeno u Evropskoj uniji i predstavlja presedan od vremena najmračnijih diktatura – navodi se u saopštenju.

Viktor Orban oglasio se na društvenim mrežama, poručivši da je, prema njegovom mišljenju, Mađarska ušla u novu fazu političke krize.

– Danas je uklonjena poslednja prepreka. Tiranija više nije pretnja, već stvarnost – napisao je Orban.