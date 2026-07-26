Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za sutra, na zahtev Ukrajine, hitnu sednicu zbog masovnog ruskog napada na Kijev, kao i zbog ruskih napada na civilne brodove u Crnom moru.

Sastanak će početi u 10.00 sati po istočno-američkom vremenu, odnosno u 16.00 sati po srednjeevropskom vremenu, prenosi Ukrinform. Hitan sastanak SB UN zakazan je na zahtev koji je Ukrajina podnela 20. jula, koji su podržale evropske članice Saveta bezbednosti - Francuska, Velika Britanija, Danska, Grčka i Letonija.

Očekuje se da će se na sednici obratiti predstavnik Odeljenja za politička pitanja UN Kajoko Goto i vršilac dužnosti pomoćnika generalnog sekretara za humanitarna pitanja Indrik Ratvate.

U pismu Ukrajine rukovodstvu SB UN kao razlog za zahtev za održavanje hitne sednice navodi se veliki ruski raketni i bespilotni napad na Kijev i druge gradove u noći između 18. i 19. jula kao i napadi Rusije na, kako je navedeno, komercijalne brodove u Crnom moru.