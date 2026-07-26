Prema informacijama koje su objavili lokalni zvaničnici i koje dele brojni korisnici društvenih mreža, jedna osoba je poginula, dok je najmanje 13 ljudi povređeno.

Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin saopštio je da je u gradu proglašeno vanredno stanje zbog razmera štete izazvane olujom.

Prema dostupnim podacima, vetar je dostizao brzinu do 25 metara u sekundi, rušeći stabla, dalekovode, krovove, reklamne panoe i prozore na brojnim objektima.



Veliki problemi u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci poplavljenih ulica, automobila zaglavljenih u vodi i stabala koja su padala na vozila i saobraćajnice.

Objave navode da je nevreme izazvalo ozbiljne prekide u snabdevanju električnom energijom i vodom u najmanje 15 gradova i opština Rostovske oblasti, uključujući Rostov na Donu, Azov, Batajsk, Taganrog, Šahti i Novočerkask.

Prema informacijama koje je na platformi X objavio novinar Brajan Mekdonald, oluja je izazvala i velike probleme u železničkom saobraćaju. Zbog nestanka struje na vučnim podstanicama i signalnim sistemima kasnilo je 89 putničkih vozova, dok su pojedine linije bile zaustavljene i do osam sati.

Lokalne službe za vanredne situacije i komunalna preduzeća od jutros rade na uklanjanju posledica nevremena. Prema poslednjim informacijama, u samom Rostovu na Donu oboreno je više od 1.000 stabala, dok su ekipe uspele da uklone tek manji deo prepreka, zbog čega se građani i dalje pozivaju na oprez.

Iako veliki međunarodni mediji nisu opširnije izveštavali o ovom događaju, informacije o žrtvama, povređenima i proglašenju vanrednog stanja potvrđuju regionalni izvori iz Rusije, dok se na društvenim mrežama i dalje pojavljuju novi snimci razaranja.