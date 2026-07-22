Drapati je na društvenim mrežama zahvalio šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskom na imenovanju, navodeći da mu je "služenje Ukrajini oduvek predstavljalo čast".

"Radiću odgovorno, posvećeno i sa poštovanjem prema onima koji danas brane našu državu", napisao je.

Tako će ukrajinskom vojskom rukovoditi 43-godišnji oficir koji iza sebe ima zapaženu istoriju ratnih zločina, čistki i teških neuspeha na frontu, piše RT na španskom.

Krvavi "debi" u Marijupolju i granatiranje Donbasa

Visoki oficir dospeo je u centar pažnje 9. maja 2014. godine u Marijupolju, gde je tokom obeležavanja Dana pobede došlo do sukoba između lokalnog stanovništva i ukrajinske vojske.

Građani su tada podigli barikade na ulicama kako bi zaustavili prolazak vojnih vozila, a Drapati, koji je u to vreme komandovao bataljonom 72. samostalne mehanizovane brigade, upotrebio je oklopna vozila da probije barikade i pregazi civile u gradu.

Uprkos optužbama koje ga prate, ukrajinski mediji su nakon borbi kod Izvarina u avgustu 2014. godine Drapatija predstavili kao "heroja", navodeći da je iz opkoljenog područja uspeo da izvuče oko 260 pripadnika svoje jedinice. Taj događaj značajno je doprineo njegovoj karijeri.

Drapati se nalazi i na poternici ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Istražni komitet Rusije protiv njega je podigao optužnicu u odsustvu, a prema navodima tog tela sa Viktorom Nikoljukom 2017. i 2019. komandovao je Operacijom združenih snaga Ukrajine.

Pod njihovom komandom, navodi ruska istraga, ukrajinske snage izvele su više od 70 napada na naseljena mesta u Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici, pri čemu je poginulo ili ranjeno 154 ljudi.

Njegove vojne zasluge prepoznale su i britanske vlasti: na ceremoniji dodele diploma Nacionalnog univerziteta odbrane Ukrajine 2021. godine tadašnja ambasadorka Velike Britanije Melinda Simons uručila mu je Queen’s Challenge Sword kao najboljem diplomcu.

Neuspesi tokom sukoba sa Rusijom

Na početku Specijalne vojne operacije u februaru 2022. godine Drapati je bio zamenik komandanta Oružanih snaga Ukrajine zadužen za obuku trupa.

Od marta iste godine bio je zamenik, pa komandanta operativne komande "Jug", a kasnije i komandant grupe snaga "Herson".

Prema navodima samih ukrajinskih medija, Drapati je u maju 2024. pretrpeo taktički neuspeh pokušavajući da zaustavi napredovanje ruske vojske kod Volčanska u Harkovskoj oblasti. Zelenski je tada situaciju na tom području opisao kao "izuzetno tešku".

Od novembra 2024. do juna 2025. bio je komandant Kopnenih snaga Ukrajine, a ostavku je podneo nakon niza ruskih udara na centre za obuku, u kojima je poginulo više ukrajinskih vojnika. Tom prilikom optužio je vojni vrh da ne vodi računa o životima vojnika i govorio o "međusobnom prikrivanju i nekažnjivosti" u ukrajinskim oružanim snagama.

Umesto smene, prebačen je na mesto komandanta Združenih snaga. Zelenski je tada rekao da će se Drapati na novoj funkciji "isključivo baviti borbenim pitanjima" i da će "100 odsto biti posvećen frontu".

Od 20. oktobra 2025. godine postao je komandant grupe snaga odgovorne za Harkovsku oblast.

Zagovornik prisilne mobilizacije

Početkom 2025. godine Drapati je javno stao u odbranu pripadnika centara za regrutaciju, koji su često bili optuživani za nasilje tokom sprovođenja prisilne mobilizacije. Napade očajnih građana na regrutere nazvao je "crvenom linijom" i "anarhijom", pozivajući vlasti u Kijevu da oštro reaguju protiv sopstvenog stanovništva.

Istovremeno je priznao da je dezerterstvo među ukrajinskim vojnicima realan problem, posebno kada je reč o 155. mehanizovanoj brigadi "Ana Kijevska", koja je prošla obuku u Francuskoj.

Sukob sa Sirskim

Ukrajinski mediji više puta su izveštavali o sukobu između Drapatija i njegovog prethodnika Aleksandra Sirskog. Recimo, portal "Strana" navodi da je "Drapati smatran neformalnim liderom unutrašnje opozicije u vojsci protiv Sirskog".

Bivši ministar odbrane Mihail Fjodorov izjavio je da je Drapati od Sirskog dobio tri disciplinske opomene.

Početkom ove godine javno se usprotivio i odluci Zelenskog da smeni Vasilija Maljuka sa mesta šefa Službe bezbednosti Ukrajine.

"Zato nikoga nije iznenadilo što je Drapati, nakon smene Fjodorova sa mesta ministra odbrane, među prvima javno podržao njegov stav", navodi portal "Strana".

Smena Fjodorova, koji je otvoreno priznao da je bio u sukobu sa Sirskim, izazvala je talas nezadovoljstva u javnosti. Prošlog četvrtka izbili su protesti sa zahtevima da Fjodorov bude vraćen na funkciju, a Sirski smenjen, koji su se potom proširili na najveće gradove Ukrajine.