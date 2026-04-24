Osuđeni američki seksualni prestupnik Džefri Epstin smeštao je žene koje tvrde da su bile žrtve njegovog zlostavljanja u više stanova u Londonu, uprkos ranijim upozorenjima britanskoj policiji, objavio je BBC.

Prema nalazima istrage, identifikovana su najmanje četiri stana u opštini Kensington i Čelsi, gde je boravilo više žena koje su se kasnije javile kao žrtve.

Dokumenta, uključujući račune, imejlove i bankovne izvode iz Epstinovih dosijea, ukazuju da su neke od njih bile primorane da regrutuju druge žene u mrežu trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije.

Istraga je pokazala da su žene često prevožene između Velike Britanije i Francuske vozom "Jurostar", kao i privatnim i komercijalnim letovima, pri čemu je broj putovanja rastao u godinama pre Epstinovog hapšenja 2019. godine.

Neke od njih boravile su u Londonu sa studentskim vizama, dok je Epstin finansirao njihov smeštaj i školovanje.

Londonska policija je saopštila da je u ranijim fazama sledila "razumne linije istrage" i sarađivala sa američkim vlastima, ali da nije podigla optužnice protiv osoba sa prebivalištem u Velikoj Britaniji.

Međutim, pravni stručnjaci su ocenili da je bilo dovoljno osnova za pokretanje šire istrage.

Bivši komesar za borbu protiv modernog ropstva Kevin Hajland ocenio je da su propuštene prilike za detaljnije ispitivanje slučaja, dok advokatica za ljudska prava Tesa Gregori ističe da država ima zakonsku obavezu da sprovede efikasnu istragu u slučajevima trgovine ljudima.

Gregori je za BBC rekla da je "zapanjena" time što nikada nije pokrenuta nikakva policijska istraga u Velikoj Britaniji.

"Tamo gde postoje verodostojne optužbe za trgovinu ljudima, država Ujedinjeno Kraljevstvo, čak i ako se nijedna žrtva ne javi, ima pozitivnu zakonsku obavezu da sprovede brzu, efikasnu i nezavisnu istragu", rekla je ona.

Britanske vlasti su potvrdile da trenutno procenjuju nove informacije iz Epstinovih dosijea kako bi utvrdile da li postoje osnovi za pokretanje dodatnih istraga.

Samo nekoliko meseci pre Epstinovog hapšenja pod optužbom za trgovinu decom radi seksualne aktivnosti i njegove smrti u zatvoru dok je čekao suđenje, istraga BBC je otkrila da je Epstin preko Skajpa razmenjivao poruke sa mladom Ruskinjom koja je živela u jednom od londonskih stanova koje je on platio.

Razgovor iz 2019. godine je otkrio kako je Epstin ostao u kontaktu sa ženama koje je smeštao u Londonu sve do hapšenja i smrti u zatvoru, i koliko je bio uključen u detalje njihovih života.

Epstin je, takođe, platio najmanje pet žena - od kojih su mnoge bile u Velikoj Britaniji sa studentskim vizama - da studiraju u Londonu.

U dosijeima se nalaze i potvrde o uplatama školarina za kurseve na fakultetima engleskog jezika.

BBC je otkrio da je Epstin kupio najmanje 53 karte za prevoz žena između Francuske i Engleske od 2011. do 2019. godine, ponekad koristeći snižene "omladinske" cene "Jurostara" za mlađe od 25 godina.