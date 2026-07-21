„Usvojili smo zakon o besplatnom obrazovanju, od osnovne škole do univerzitetske diplome, i nastavljamo da otvaramo nove škole širom zemlje, uvodeći savremene tehnologije u obrazovni sistem. A oni (desničarska opozicija) samo čekaju da pobede na izborima kako bi profitirali od škola. Neka zaborave na to – ovde, u Nikaragvi, više neće biti izbora koji bi im omogućili da pokušaju da preuzmu vlast“, poručio je Ortega tokom obeležavanja 47. godišnjice Sandinističke revolucije.



Ortega je uputio i reči podrške Kubi, koja se, kako je naveo, suočava sa pritiscima i pretnjama američke administracije.

„Naše poštovanje, naši pozdravi i naš zagrljaj narodu Kube“, dodao je predsednik.

Sandinistička narodna revolucija u julu 1979. godine dovela je do svrgavanja režima Anastasija Somose. Glavnu ulogu u revoluciji imao je Sandinistički front nacionalnog oslobođenja, koji nosi ime po nacionalnom heroju Nikaragve Augustu Sezaru Sandinju, revolucionaru iz dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka.