Bele zavese nekada su bile mnogo više od ukrasa na prozorima. Predstavljale su simbol urednog doma, pažnje prema detaljima i brižne domaćice. U kućama naših baka krasile su prozore godinama, a uprkos vremenu ostajale su svetle, sveže i besprekorno bele – bez savremenih sredstava za izbeljivanje.

Iako danas postoji veliki izbor deterdženata i preparata za negu tkanina, mnogi se ponovo vraćaju starinskim metodama koje su jednostavne, pristupačne i često veoma efikasne.

Tajna je u redovnom pranju

Najveća tajna dugotrajne beline nije bila u posebnom sredstvu, već u redovnom održavanju.

Domaćice nisu čekale da zavese požute ili posive, već su ih prale nekoliko puta godišnje, naročito nakon zime kada se u domu nakuplja više prašine.

Pre pranja zavese bi:

dobro istresle na otvorenom

ostavile ih da odstoje u vodi kako bi se prljavština omekšala

tek potom ih prale

Na taj način tkanina se lakše čistila, bez potrebe za agresivnim hemikalijama.

Soda bikarbona za dodatnu belinu

Soda bikarbona bila je jedan od najčešće korišćenih saveznika u domaćinstvu.

Nekoliko kašika sode rastvaralo se u mlakoj vodi, a zavese su se ostavljale da odstoje pre pranja.

Ovaj postupak može pomoći da:

ukloni neprijatne mirise

osveži belu tkaninu

ublaži sivilo nastalo vremenom

Sirće za mekoću i svežinu

Alkoholno sirće često se dodavalo u poslednje ispiranje.

Njegova uloga bila je da:

omekša tkaninu

ukloni ostatke deterdženta

osveži materijal

Iako se miris sirćeta oseća tokom pranja, nakon sušenja uglavnom potpuno nestaje.

Sunce kao prirodni saveznik

Naše bake dobro su znale koliko prirodna svetlost može doprineti lepšem izgledu belih tkanina.

Nakon pranja zavese su sušile na svežem vazduhu i suncu, gde su dobijale dodatnu svežinu i prijatan miris.

Još jedan praktičan trik bio je da zavese vrate na prozore dok su još blago vlažne. Sopstvena težina tada pomaže da se tkanina prirodno ispravi, pa peglanje često nije ni bilo potrebno.

Limun i so za stare zavese

Kada bi bele zavese izgubile prvobitni sjaj, domaćice su posezale za još dva jednostavna sastojka.

Limunov sok dodavao se vodi za potapanje kako bi osvežio izgled bele tkanine, dok se kuhinjska so koristila kao pomoć pri uklanjanju pojedinih nečistoća i očuvanju svežine materijala.

Iako ove metode ne mogu zameniti specijalizovana sredstva kod veoma upornih fleka, mogu biti korisne za redovno održavanje i očuvanje beline.

Mali trikovi koji i danas daju dobre rezultate

Uz redovno pranje, pravilno sušenje i nekoliko sastojaka koje gotovo svako ima u kuhinji, bele zavese mogu dugo zadržati svež i uredan izgled.

Ponekad upravo najjednostavnija rešenja, koja su se prenosila s generacije na generaciju, ostaju među najpraktičnijim načinima za održavanje doma.