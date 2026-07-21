Prema prvim informacijama, ima i lakše povređeniih osoba.

"Rovinj, ledene gromade su padale. Javljaju nam kako ima i lakše povređenih. Ne sećamo se baš ovako krupnog grada u Istri", objavili su stanovnici Rovinja na društvenim mrežama.

Istramet takođe javlja da je u Rovinju padao prilično krupan grad i da ima povređenih.

Krupan grad padao je jutros i na širem sinjskom i imotskom području.

Led je padao u samom Sinju, okolini Imotskog, Trilju, Turjacima i Brnazama, uzrokujući i materijalnu štetu.

Nevrijeme je u Hrvatsku stiglo nakon što su meteorolozi izdali ozbiljna upozorenja. Evropska laboratorija za prognozu oluja (ESTOFEX) objavila je najviše, treće upozorenje za deo regije zbog opasnosti od snažnog grmljavinskog nevremena.

Najveći rizik prognoziran je od Italije preko srednjeg Jadrana do juga BiH, Crne Gore i Kosova, i Metohije dok je za severni Jadran, uključujući Istru, izdato upozorenje drugog stepena zbog mogućnosti vrlo velikog grada i olujnog vetra, prenose hrvatski mediji.