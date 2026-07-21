Incident se dogodio oko 8.03 časova, nakon prijave da muškarac nožem preti prolaznicima u blizini Muzeja Akropolja i biletarnica, prenosi Katimerini.

Prema prvim informacijama, napadač je bez povoda napao dvoje turista iz SAD. Žena je povređena u predelu butine, dok je muškarac koji je pokušao da je zaštiti zadobio povredu ručnog zgloba.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć na licu mesta, a potom su prebačeni u bolnicu "Crveni krst". Njihovo zdravstveno stanje je stabilno.

Osumnjičenog su savladali i uhapsili pripadnici Direkcije policije Atine, a reč je o 60-godišnjem Grku koji je ranije bio hapšen zbog vređanja i posedovanja noža, a dva puta je upućivan na lečenje u psihijatrijske ustanove.

Takođe se navodi da nalog za njegovo prinudno smeštanje iz 2022. godine nije sproveden jer policija nije uspela da ga pronađe.

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