Gde točiti gorivo ako vozite do mora: Detaljan cenovnik na putevima ka Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Sezona letnjih odmora uveliko traje, a vozače iz Srbije koji se spremaju za put na more sigurno zanima gde im se najviše isplati da naprave pauzu za točenje goriva. S obzirom na to da su cene goriva na pumpama u SrbIji od sredine jula ponovo u porastu, pa litar evrodizela košta 222 dinara (oko 1,89 evra), a benzina BMB 95 198 dinara (oko 1,68 evra).

Evo detaljnog pregleda gde točiti do vrha, a gde sipati samo onoliko koliko je neophodno, u zavisnosti od vaše letnje destinacije.

Obavezno tankovanje u Severnoj Makedoniji ili Bugarskoj

Za sve koji putuju ka omiljenim grčkim letovalištima, apsolutni savet je da rezervoare napune do vrha pre nego što pređu grčku granicu. Severna Makedonija je apsolutni pobednik po uštedi - litar dizela košta 88 denara (oko 167 dinara), što donosi uštedu od fantastičnih 55 dinara po litru u odnosu na Srbiju. Benzin košta 87 denara (oko 165 dinara), što je ušteda od 33 dinara po litru u poređenju sa domaćim pumpama.