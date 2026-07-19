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Gde točiti gorivo ako vozite do mora: Detaljan cenovnik na putevima ka Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Ukoliko idete u Grčku preporuka je da rezevoar natankujete do vrha u Severnoj Makedoniji ili u Bugarskoj zato što žete značajno uštedeti na gorivu.

 
Autor:  Milica Krstić
19.07.2026.12:54
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Gde točiti gorivo ako vozite do mora: Detaljan cenovnik na putevima ka Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj
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Sezona letnjih odmora uveliko traje, a vozače iz Srbije koji se spremaju za put na more sigurno zanima gde im se najviše isplati da naprave pauzu za točenje goriva. S obzirom na to da su cene goriva na pumpama u SrbIji od sredine jula ponovo u porastu, pa litar evrodizela košta 222 dinara (oko 1,89 evra), a benzina BMB 95 198 dinara (oko 1,68 evra).

Evo detaljnog pregleda gde točiti do vrha, a gde sipati samo onoliko koliko je neophodno, u zavisnosti od vaše letnje destinacije.

Obavezno tankovanje u Severnoj Makedoniji ili Bugarskoj

Za sve koji putuju ka omiljenim grčkim letovalištima, apsolutni savet je da rezervoare napune do vrha pre nego što pređu grčku granicu.

Severna Makedonija je apsolutni pobednik po uštedi - litar dizela košta 88 denara (oko 167 dinara), što donosi uštedu od fantastičnih 55 dinara po litru u odnosu na Srbiju. Benzin košta 87 denara (oko 165 dinara), što je ušteda od 33 dinara po litru u poređenju sa domaćim pumpama.

Ukoliko u Grčku idete preko Bugarske, situacija je takođe izuzetno povoljna, jer benzin košta oko 1,46 evra, a dizel oko 1,49 evra po litru.

 Sa druge strane, u Grčkoj točite samo ako morate, jer su tamošnje pumpe ubedljivo najskuplja opcija. Cena benzina u Grčkoj ide i do 1,979 evra po litru, dok dizel košta oko 1,854 evra.

Crna Gora i BiH

Ako se na Jadran uputite preko Bosne i Hercegovine, iskoristite priliku da napunite rezervoar. Iako se cene formiraju slobodno i variraju od pumpe do pumpe, prosečna cena benzina u BiH je oko 1,39 evra (167 dinara), a dizela oko 1,40 evra (177 dinara).

Maksimalna dozvoljena cena dizela u Crnoj Gori je 1,67 evra (196 dinara), dok litar benzina košta 1,64 evra (192 dinara). Iako razlika nije drastična kao u Makedoniji, i dalje ćete uštedeti do 26 dinara po litru dizela ako gorivo sipate kod komšija.

Pazite se pumpi na auto-putevima

Za one koji letuju u Hrvatskoj, važno je znati da tamošnja Vlada ograničava cene goriva van auto-puteva, pa dizel na lokalnim pumpama košta 1,59 evra (187 dinara), a benzin 1,54 evra (181 dinar).

To znači da je dizel u Hrvatskoj jeftiniji za 35 dinara u odnosu na Srbiju. Međutim, budite jako oprezni - cene na hrvatskim auto-putevima se formiraju slobodno i mogu ići i do 2 evra za litar dizela, odnosno oko 1,7 evra za benzin.

Ukoliko putujete ka slovenačkom primorju, i tamo su maloprodajne cene ograničene. Benzin košta 1,58 evra (185 dinara), dok je dizel 1,70 evra (200 dinara). Identično pravilo važi i tu: na auto-putevima u Sloveniji cene su osetno više jer nisu fiksirane od strane države.

Šta je sa auto-gasom (TNG)

Na našim pumpama cena je oko 109 dinara (0,93 evra), što je skoro 13 odsto iznad regionalnog proseka. Znatno niže cene i pun rezervoar uz minimalan trošak naći ćete u Bugarskoj (samo 0,61 evro po litru), Bosni i Hercegovini (0,70 evra) i Hrvatskoj (0,71 evro). U Severnoj Makedoniji cena TNG-a je oko 47 denara (0,76 evra). Nasuprot tome, ubedljivo najskuplji auto-gas sipaćete u Sloveniji, gde on prelazi cenu od 1,03 evra po litru.

Alo.rs/Blic

 

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