Veliki šumski požar izbio je danas u oblasti Milaki na grčkom ostrvu Evija, a u njegovom gašenju učestvuje 28 vatrogasaca sa devet vozila, dok iz vazduha deluje sedam aviona i jedan helikopter, prenose grčki mediji.

Lokalno stanovništvo dobilo je SMS upozorenje na požar od nadležne službe 112, preneo je "Katimerini".

Požar je izbio danas, nešto posle 13 časova po lokalnom vremenu u šumovitoj oblasti Milaki, a u njegovoj blizini ima više raštrkanih kuća.

Vatrogasnim snagama u gašenju takođe pomažu cisterne sa vodom iz opštine Aliberio-Kimi. Kako je saopštila Vatrogasna služba, pripadnici Tima za istragu podmetanja požara iz Pireja su na licu mesta kako bi istražili uzroke požara.