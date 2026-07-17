Milej je na platformi X ismejao reakciju Velike Britanije na slavlje argentinskih fudbalera, piše briselski portal Politiko.

"Dok su neki zauzeti ispadima dostojnim tinejdžera sa jednim neuronom, mi se diplomatskim putem svakim danom sve više približavamo povratku Malvinskih ostrva (Foklandskih ostrva), Južne Džordžije, Južnih Sendvičkih ostrva i okolnog morskog prostora", napisao je Milej.

Njegova izjava usledila je kao odgovor na objavu Marka Zela, predsednika ogranka Republikanske stranke Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu, koji je pozvao administraciju američkog predsednika Donalda Trampa da preispita dugogodišnju politiku Vašingtona prema Foklandskim ostrvima i podrži argentinski zahtev za suverenitetom.

Posle pobede nad Engleskom u polufinalu Svetskog prvenstva u sredu, argentinski fudbaleri razvili su transparent sa natpisom "Las Malvinas son Argentinas" ("Malvinska ostrva su argentinska").

Britanski ministar za poslovanje Piter Kajl ocenio je da je taj potez "potpuno neprimerenim" i pozvao FIFA da sprovede istragu, dok je portparol britanskog premijera Kira Starmera poručio da Svetsko prvenstvo možda nije britansko, ali da Foklandska ostrva svakako jesu.

Uoči utakmice, potpredsednica Argentine Viktorija Viljarel nazvala je Britance "piratima koji su uzurpirali ostrva".

FIFA je juče saopštila da njen nezavisni disciplinski odbor razmatra izveštaje sa utakmice i okolnosti incidenta pre nego što odluči da li će pokrenuti disciplinski postupak.

Milej je branio postupak argentinskih reprezentativaca, ocenivši da transparent predstavlja legitimno izražavanje nacionalnih osećanja.

"Malvinska ostrva su argentinska. Vratićemo ih i učinićemo to diplomatskim putem", rekao je predsednik Argentine za Radio Observador.

Samo dan ranije, međutim, Milej je pozvao građane da ne povezuju fudbal sa sporom oko suvereniteta nad ostrvima, ocenivši takve gestove kao "jeftin patriotizam".

Fudbalski savez Argentine kažnjen je 2014. godine nakon što je isti slogan bio istaknut uoči prijateljske utakmice sa Slovenijom.

Foklandska ostrva, koja se u Argentini nazivaju Malvinska ostrva, decenijama su predmet spora o suverenitetu.

Velika Britanija i Argentina vodile su kratki rat za ovaj arhipelag u južnom Atlantiku 1982. godine, nakon kojeg je London zadržao kontrolu nad ostrvima.