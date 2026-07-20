"Sirena se oglasila. Pozivamo građane i stanovnike da ostanu pribrani i upute se ka najbližem bezbednom mestu", navodi se u X objavi ministarstva unutrašnjih poslova te zalivske države, prenosi portal Golf Njuz.

Vojska Kuvajta je saopštila da njena protivvazdušna odbrana "dejstvuje na neprijateljske dronove".

Generalštab kuvajtske vojske saopštio je da su sve eksplozije koje se čuju posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane koji presreću neprijateljske napade.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) je ranije danas saopštila da je pogodila američke vojne ciljeve u Kuvajtu.

"Iranske snage su u napadu dronom potpuno uništile američki radarski sistem za rano upozoravanje. U odvojenom napadu pogodile su skladište opreme i delova za letelice, kao i hangar za dronove MQ-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem, pri čemu je nekoliko dronova zahvaćeno požarom", navodi se u saopštenju IRGC i dodaje da su gađane američke vojne letelice stacionirane na aerodromu Akaba u Jordanu kojima su naneta "teška oštećenja".