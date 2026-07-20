Voćne mušice su jedan od najčešćih problema tokom letnjih meseci. Visoke temperature i vlaga stvaraju idealne uslove za njihovo razmnožavanje, pa se iz nekoliko jedinki za samo nekoliko dana može razviti prava najezda.

Stručnjaci ističu da postoji jednostavan i efikasan način da sprečite njihovu pojavu – korišćenje ključale vode iz običnog električnog ketlera.

Zašto sipati ključalu vodu u odvod?

Voćne mušice često polažu jaja u odvodima sudopere jer su to vlažna mesta bogata ostacima hrane, što predstavlja idealno okruženje za razvoj larvi.

Povremeno sipanje punog ketlera ključale vode u odvod može pomoći da se unište jaja i larve koje često prežive uobičajeno ispiranje vodom. Istovremeno, važno je redovno održavati sudoperu i odvode čistim kako bi se uklonili ostaci hrane koji privlače insekte.

Koristan savet pre odlaska na odmor

Stručnjaci preporučuju da ovaj postupak primenite i pre putovanja. Pre odlaska na odmor isperite kuhinjski odvod ključalom vodom kako biste uklonili ostatke hrane koji mogu privući voćne mušice dok niste kod kuće.

Takođe, savetuje se da kanta za smeće bude čista i da se prazni svakodnevno.

Kako sprečiti pojavu voćnih mušica

Da biste smanjili mogućnost njihovog razmnožavanja, preporučuje se da:

redovno uklanjate ostatke hrane iz sudopere i odvoda,

ispirate ambalažu namenjenu za reciklažu kako na njoj ne bi ostali tragovi hrane ili pića,

odmah obrišete prosutu hranu i tečnost, posebno oko kante za smeće,

voće držite poklopljeno ili ga stavite u frižider čim sazri,

redovno bacate prezrelo ili trulo voće i povrće.

Mogu li voćne mušice biti opasne?

Iako voćne mušice ne ujedaju ljude, stručnjaci upozoravaju da mogu predstavljati zdravstveni rizik.

Na svojim telima mogu prenositi bakterije koje ostavljaju na površinama i hrani na koju sleću. Posebno ih privlače prezrelo voće, trula hrana i mesta na kojima mogu biti prisutne bakterije poput salmonele, Escherichia coli i listerije, koje mogu izazvati trovanje hranom.

Ženke polažu jaja direktno u zrelo voće, čime ga kontaminiraju. Osim u odvodima, voćne mušice se često razmnožavaju i na drugim toplim i vlažnim mestima, poput kuhinjskih krpa, džogera, kanti za smeće, drobilica za otpatke, ali i u praznim flašama od piva i vina, kao i konzervama sa ostacima hrane.