Američka vojska gađala je više ciljeva u Iranu, uključujući područja u blizini Ormuskog moreuza, dok Teheran tvrdi da je dronovima i raketama napao američke vojne baze u regionu i oborio američku bespilotnu letelicu MQ-9.

SAD pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku. Prema pisanju Njujork tajmsa, Vašington u region upućuje dodatne borbene avione F-16 i F-35, kao i avione za dopunu goriva u vazduhu.

Iranska revolucionarna garda zapretila je "osvetom i odmazdom", uz poruku da "neće imati miran san i spokojan život".

Jordanska vojska saopštila je da je oborila tri iranske rakete usmerene ka njenoj teritoriji, dok je Aman uputio protest Teheranu i zatražio hitan prekid napada. U Kuvajtu su se ponovo oglasile sirene za vazdušnu opasnost nakon raketnih i napada dronovima.

Nastavljeni su i diplomatski kontakti. Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je, tokom razgovora sa predsednikom Libana Džozefom Aunom, podršku Vašingtona sporazumu koji predviđa postepeno okončanje sukoba Izraela i Libana i razoružavanje Hezbolaha.

U fokusu je ostao i Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih energetskih pravaca. Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da tankeri i dalje prolaze kroz moreuz i odbacio navode da je pomorski saobraćaj gotovo obustavljen.

Nove reakcije izazvala je najava mogućeg hapšenja izraelskog premijera u Njujorku. Kabinet Benjamina Netanjahua kritikovao je gradonačelnika Zohrana Mamdanija, koji je najavio da razmatra takvu mogućnost, ukoliko izraelski premijer u septembru doputuje na zasedanje Generalne skupštine UN.

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Satelitski snimci otkrili štetu na jordanskoj vazduhoplovnoj bazi

Satelitski snimci jordanske vazduhoplovne baze Muvafak al-Salti pokazuju da ju je Iran pogodio velikom, preciznom raketnom salvom.

Potvrđena šteta:

Uništena 3–4 hangara koji su skrivali američke dronove MQ-9 Reaper;

Pogođen hangar ISR/CAS;

Direktan napad na kasarnu gde je, kako se navodi, američko osoblje poginulo.

Mehr: Više lokacija pogođeno u lučkom gradu Bušer na jugu Irana Više lokacija je pogođeno u lučkom gradu Bušer na jugu Irana, a nadležni procenjuju obim napada i pričinjenu štetu, objavili su danas iranski mediji. Guverner pokrajine Bušer izjavio da je u napadu pogođeno nekoliko lokacija u gradu Bušer i potvrdio da se ispituju obim i posledice tih udara, prenosi Al Džazira pozivajući se na iransku poluzvaničnu novinsku agenciju Mehr. Iran zahteva od Međunarodne agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) da osudi napad SAD na nuklearno postrojenje Darhovin u provinciji Kuzestan na jugozapadu Irana. "Iran očekuje da Upravni odbor IAEA i generalni direktor jasno iznesu svoj stav o ovom pitanju i osude zločin SAD", izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei na konferenciji za novinare u Teheranu, naglasivši da je IAEA i ranije davala "političke izjave u vezi sa nuklearnim temama". Bagei je osudio napad, naglasio da se lokacija Darhovin koristila u miroljubive svrhe i dodao da je to postrojenje na jugozapadu Irana još uvek u fazi izgradnje. Njujork tajms: Pentagon nije saopštio razmere posledica iranskih napada Pentagon nije objavio da je u prošlonedeljnim iranskim napadima povređeno nekoliko desetina američkih vojnika i oštećeno više helikoptera, navelo je za "Njujork tajms" nekoliko američkih zvaničnika koji nisu želeli da budu imenovani. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Iran odbacio predlog o desetodnevnom prekidu vatre Iran je odbacio predlog Katara o desetodnevnom prekidu vatre koji su podržale SAD, a viši iranski analitičar i bliski savetnik iranskog pregovaračkog tima Mohamed Marandi odbacio je ponudu otvorenom porukom: "Nemojte ni pomišljati na to." Predlog je navodno zahtevao desetodnevno primirje koje bi ponovo otvorilo dve brodske rute kroz Ormuski moreuz. Marandi je ranije rekao da Iran "nema planove" da nastavi pregovore, navodeći "fundamentalni nedostatak ozbiljnosti" Trampove administracije, dok su iranski zvaničnici više puta rekli da se razgovori neće nastaviti dok se pretnja protiv Irana ne završi. "SAD traže da delimo troškove njihovog fijaska" Francuski general u penziji Mišel Jakovljef kritikovao je američki rat protiv Irana. "SAD od nas traže pomoć i žele da podelimo troškove njihovog fijaska. Pridruživanje Trampovoj koaliciji danas je kao kupovina karte za večeru i ples na Titaniku veče nakon što je udario u ledeni breg", rekao je Jakovljef.

Bagei: Diplomatska komunikacija Irana sa SAD odvija se preko posrednika



Diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama odvija se preko posrednika, a nedavno su poruke iz Vašingtona Teheranu preneli posrednici, uprkos tome što su sukobi u toku, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

"Obavestili su nas posrednici, primili smo poruke u čije detalje nećemo da ulazimo, ali suština je da je diplomatski aparat poslednjih dana bio aktivan i da su nam određeni posrednici preneli određene ideje", rekao je Bagei na konferenciji za novinare u Teheranu, prenela je Al Džazira.

Bagei je ocenio da su SAD odgovorne za nedavno zaoštravanje situacije.

"Više puta smo naglašavali da ne gajimo neprijateljstvo prema zemljama u regionu, ali očekujemo od njih da ispune svoju dužnost i ne dozvole napade na Iran sa svoje teritorije", istakao je Bagei.

Poručio je da će iranske snage odgovarati sve dok se američki napadi na Iran budu nastavljali.

Najmanje jedna osoba poginula, nekoliko povređeno u napadu SAD na Tabriz u Iranu

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je povređeno jutros u američkom napadu na Tabriz na severozapadu Irana, saopštili su lokalni zvaničnici.

Generalni direktor za upravljanje krizama u iranskoj pokrajini Istočni Azerbejdžan Madžid Farši rekao je državnoj novinskoj agenciji IRNA da je američki napad bio usmeren na vojnu lokaciju jugozapadno od Tabriza.

"Spasilačke, bezbednosne i agencije za sprovođenje zakona bile su prisutne na licu mesta u prvim trenucima nakon incidenta, a preduzimaju se neophodne mere za pružanje pomoći žrtvama", naveo je Farši.

Napad na Tabriz prvi je američki napad na sever Irana od kada je poslednja eskalacija počela pre 10 dana.

Sirene i eksplozije u Manami, glavnom gradu Bahreina

U Manami, glavnom gradu Bahreina, danas u se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a potom su se čule eksplozije, potvrdili su očevici.

"Sirena se oglasila. Pozivamo građane i stanovnike da ostanu pribrani i upute se ka najbližem bezbednom mestu", navodi se u X objavi ministarstva unutrašnjih poslova te zalivske države, prenosi portal Golf Njuz.

Vojska Kuvajta je saopštila da njena protivvazdušna odbrana "dejstvuje na neprijateljske dronove".

Generalštab kuvajtske vojske saopštio je da su sve eksplozije koje se čuju posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane koji presreću neprijateljske napade.

Revolucionarna garda Irana (IRGC) je ranije danas saopštila da je pogodila američke vojne ciljeve u Kuvajtu.

"Iranske snage su u napadu dronom potpuno uništile američki radarski sistem za rano upozoravanje. U odvojenom napadu pogodile su skladište opreme i delova za letelice, kao i hangar za dronove MQ-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem, pri čemu je nekoliko dronova zahvaćeno požarom", navodi se u saopštenju IRGC i dodaje da su gađane američke vojne letelice stacionirane na aerodromu Akaba u Jordanu kojima su naneta "teška oštećenja".

Rubio: I druge zemlje treba da se uključe u zaštitu plovidbe kroz Ormuz

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Iran koristi Ormuski moreuz kao sredstvo pritiska u sukobu na Bliskom istoku i pozvao druge države da se više angažuju u zaštiti svetske plovidbe.

"Jasno je da Iran ili barem pojedini ljudi u Iranu, želi da kontroliše moreuz i da ga koristi kao sredstvo pritiska na ceo svet", rekao je Rubio .

Rubio je poručio da će SAD nastaviti da čine sve što je potrebno kako bi zaštitile svetsku plovidbu, ali je naglasio da i druge zemlje treba da preuzmu deo odgovornosti, bilo obezbeđivanjem vojne opreme ili finansijske podrške.

Odgovarajući na pitanje da li i dalje postoji prostor za diplomatsko rešenje sukoba, Rubio je rekao da su SAD i dalje otvorene za diplomatiju.

"Spremni smo za diplomatiju, ali mora biti stvarna. Potreban je sporazum koji će druga strana biti spremna da poštuje", rekao je Rubio.

Iran: Ni kap nafte i gasa neće proći kroz Ormuz ako se nastavi "agresija"

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je balističkim raketama gađala američke vojne avione na aerodromu Akaba u Jordanu.

U saopštenju se, takođe, navodi da su dva tankera eksplodirala nakon pokušaja da prođu južnom rutom kroz Ormuski moreuz, koju je Garda ocenila kao nebezbednu.

Tvrdi se da je američka vojska podstakla brodove da koriste taj plovni put.

IRCG je poručila da će Ormuski moreuz ostati nebezbedan sve dok se, navodi, nastavlja američka "agresija" u regionu, upozorivši da tim plovnim putem neće biti bezbedan prevoz petrohemijskih proizvoda, "pa ni jedne jedine kapi nafte i gasa".

U saopštenju je upućeno i upozorenje američkoj vojsci da se pripremi za, kako je navedeno, "kaznenu operaciju".

Tramp: SAD snažno gađale Iran

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američki napadi na Iran izvedeni u znak počasti američkim vojnicima koji su poslednjih dana poginuli.

"Ponovo smo ih veoma snažno gađali, a to smo učinili u čast, verovatno, trojice velikih patriota", rekao je Tramp.

Odgovarajući na pitanje o poginulim pripadnicima vojske, Tramp je rekao da mu je "veoma žao" zbog njihove pogibije i dodao da su se borili kako "Iran ne bi imao nuklearno oružje".

Prema navodima američke vojske, jedan američki vojnik poginuo je u Iraku tokom "kontrolisane detonacije" oborenog iranskog drona, dok su dva vojnika poginula u iranskom napadu.

SAD devetu noć zaredom izvele napade na Iran

Američka vojska devetu noć zaredom izvela je napade na Iran, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM), navodeći da su gađani objekti iranske obalske osmatračke službe i protivvazduhoplovne odbrane.

CENTCOM je objavio na mreži Iks da su mete su bili vojni komandni centri, položaji protivvazduhoplovne odbrane i obalskog osmatranja, pomorski vojni kapaciteti, lansirna mesta za rakete i dronove, kao i komunikaciona mreža.