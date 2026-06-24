U transkriptu sa saslušanja iza zatvorenih vrata sa Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD, koji je objavljen u utorak, Gejts je rekao da je njegov trogodišnji odnos sa Epstajnom bio isključivo profesionalne prirode, prenosi CNN.

Odgovarajući na pitanje demokratskog kongresmena Roberta Garsije, koji je ukazao da su pojedini Epstinovi zaposleni takođe bili među osobama koje su prijavile zlostavljanje, Gejts je rekao da ne može u potpunosti da isključi mogućnost da je bio u njihovoj blizini.

"To je veoma dobra primedba. Možda sam bio u prisustvu žrtava", rekao je Gejts, dodajući da je neke žene zaposlene kod Epstajna video nakon jednog sastanka u njegovom avionu, prenosi B92.

On je pred kongresmenima rekao da se sa Epstajnom upoznao 2011. godine preko svog saradnika, lekara Borisa Nikolića, za koga veruje da je Epstajnu rekao za dve njegove vanbračne afere.

Objasnio je da je Epstajn pokušao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu, uključujući i to da je bio neveran u braku, da bi izvršio pritisak na njega. Tokom višesatnog saslušanja 10. juna,

Gejts je priznao da je imao tri vanbračne afere, od kojih je prva bila sa dr Alis Džejkobs Neselrodt, medicinskom preduzetnicom, pre nego što je upoznao Epstajna 2011. godine. Suosnivač Majkrosofta priznao je i da je imao afere sa dve Ruskinje, navodeći ih kao Milu Antonovu, igračicu bridža, i Karimu Nigmatulinu, nuklearnu fizičarku. Gejts je rekao odboru da i dalje misli da je Antonova, koja je 30 godina mlađa od njega, "ozbiljna igračica bridža".

Dodao je da je tada znao da Epstajn ima krivičnu presudu "seksualne prirode", ali je ipak, kako kaže, nastavio kontakte jer je Epstin tvrdio da može da pomogne u prikupljanju milijardi dolara za projekte u oblasti globalnog zdravlja. On je naveo da žali što nije ozbiljnije uzeo u obzir Epstajnovu prošlost i da poslovna saradnja na kraju nije dovela do očekivanih rezultata.

Gejts je takođe odbacio navode iz Epstajnovih privatnih beleški koje sadrže različite optužbe na njegov račun, ocenivši ih kao neistinite.

Na Epstajnove tvrdnje u mejlovima da je organizovao seksualne susrete za Gejtsa i pomogao mu da nabavi lekove kako bi sakrio polno prenosivu infekciju od svoje supruge, Gejts je rekao da nikada nije imao polno prenosivu bolest, ali da je moguće da je ranije izrazio zabrinutost doktoru Nikoliću zbog takve mogućnosti.

Tokom iste istrage saslušana je i bivša Epstajnova dugogodišnja pomoćnica Lesli Grof, koja je rekla da nije znala za njegove zločine i da je verovala da su osobe koje je zakazivala za njega bile maserke.

Epstajn je 2019. godine uhapšen zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije maloletnica, a preminuo je u zatvoru iste godine dok je čekao suđenje.