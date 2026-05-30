Tokom odvojenog sudskog postupka pojavili su se dokumenti sa oznakom "kopija", koji skidaju još jedan veo tajne sa ponašanja nekadašnjeg princa na visokom diplomatskom položaju koji je, svojevremeno, dobio na insistiranje svoje majke, kraljice Elizabete Druge.

Britanski mediji navode da je oko 30.000 elektronskih poruka osramoćenog bivšeg princa, još za života kraljice Elizabete Druge, dostavljeno lordu Čemberlenu, prvom čoveku kraljevskog domaćinstva kuće Vindzor.

Izvor sporne prepiske bio je jedan od nekadašnjih poslovnih saradnika Endrjua Mauntbatena-Vindzora.

Bakingemska palata danas saopštava samo da „nije moguće davati komentare dok traje istraga policije doline Temze“ protiv bivšeg princa.

Najraniji dokumenti datiraju iz 2013. godine.

Omiljenom sinu kraljice Elizabete Druge status "radnog člana kraljevske porodice" oduzet je 2019. godine, godinu dana pre nego što je Palata dobila uvid u spornu prepisku.

Slični prestupi već poznati medijima

Pre nekoliko meseci britanski desno orijentisani dnevnik Dejli telegraf objavio je detalje poverljivog sastanka o problemima sa kojima su se tada suočavale pojedine banke na Islandu. Taj sastanak je bivši vojvoda od Jorka zatražio od Ministarstva finansija 2010. godine, da bi odmah potom detalje razgovora preneo poslovnom kontaktu u Luksemburgu.

Primalac prinčeve poruke bio je Džonatan Roland, protiv čije su banke "Havilend" u međuvremenu uvedene sankcije zbog kršenja propisa Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije.

Poslovne veze porodice Roland sa bivšim princom bile su toliko bliske da su njeni članovi fotografisani sa članovima kraljevske porodice Vindzor, uključujući i samu kraljicu, na konjičkim trkama u Askotu 2006. godine.

Novi udarac vladavini kralja Čarlsa Trećeg

Bez obzira na to što su se sporni događaji odigrali tokom vladavine kraljice Elizabete Druge, najnovija otkrića o Endrjuovom kontinuiranom kršenju pravila poslovnog ponašanja negativno se odražavaju na vladavinu kralja Čarlsa Trećeg, ističu biografi kuće Vindzor.

Iako je kralj već povukao potez bez presedana oduzimanjem titule princa mlađem bratu, koji se praktično nalazi u svojevrsnoj izolaciji na imanju Sandringem, privatnom posedu britanskog suverena, sve su glasniji zahtevi da kuća Vindzor u potpunosti prekine veze sa nekadašnjim princom.

Za takvu "nuklearnu opciju" zalaže se i prestolonaslednik, princ Vilijam.