Izvori iz blokaderskih redova navode da je ovolika najezda njihovih lidera baš na Hrvatsku počela ozbiljno da nervira dobar deo blokadera, običnih poslušnika, koji već polako shvataju da je malo previše Hrvatske u njihovoj priči.

Pre nekoliko meseci srpska javnost je ostala, blago rečeno, zgrožena nad izjavom kontroverzne glumice i blokaderke Milene Radulović, kada je bez trunke srama izjavila da je za nju jako važno da barem jednom mesečno ode na odmor u neku od luksuznih svetskih destinacija, kako bi smogla snage da nakon toga živi u jednoj „groznoj“ Srbiji! Nakon ove njene izjave se čak i dobar deo blokadera osetio - namagarčeno!

Da Milena Radulović nije jedina među njima koja sebi može da priušti ovakva papreno skupa putovanja, dokazuje i činjenica da su se s početkom letnjih odmora brojni blokaderi razmileli po svetskim deluks letovalištima, kao da je za džabe (a možda i jeste?).

Ipak, blokaderska meka i medina ovog leta je ni manje ni više nego Hrvatska, gde se oni očigledno osećaju - kao kod kuće.

Tako je u Hrvatsku već pohrlila glavna Đokićeva savetnica i jedna od istinskih lidera blokaderskog pokreta Gazela Pudar Draško, dok je baš ovu zemlju za porodično letovanje odabrao i kandidat na blokaderskoj listi Dimitrije Kljajić.

U Hrvatskoj trenutno letuje i Vladan Sinđić, odbornik u Skupštini grada Užica iz Zeleno-levog fronta, kao i Marinko Kujundžić, predsednik Skupštine udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice.

Blokadersku ekipu u Hrvatskoj pojačali su i Nemanja Sarić iz Gornjeg Milanovca, Strahinja Simović iz Demokratske stranke, Vladimir Šiškin iz Leskovca, kao i predsednik POKS-a Vladimir Jelić, koji se trenutno brčka na Hvaru.

To da je jedan od glavnih ideoloških vođa blokadera i izraziti antisrbin Dinko Gruhonjić već u Hrvatskoj, nema potrebe posebno ni naglašavati. Kao ni to da tamo planira susret s odbeglom Milom Pajić, koja iz Hrvatske već mesecima nastavlja da rovari protiv Srbije i srpskog naroda.

Put Hrvatske se spremaju i Emilija Milenković, liderka UG „Naš svet naša pravila“, ozloglašeni blokader iz Novog Pazara Davud Delimeđac, kao i Drina Glišić s beogradskog Filozofskog fakulteta.

Izvori iz blokaderskih redova navode da je ovolika najezda njihovih lidera baš na Hrvatsku počela ozbiljno da nervira dobar deo blokadera, običnih poslušnika, koji već polako shvataju da je „malo previše Hrvatske“ u njihovoj priči.

Činjenica da blokaderi najviše uživaju u zemlji koja je toliko zla nanela Srbiji i srpskom narodu govori dovoljno sama za sebe. To da blokaderske vođe hrle u Hrvatsku, ipak, nikog preterano više ne iznenađuje, s obzirom na njihove već dokazane veze s hrvatskom obaveštajnom službom i činjenicu da upravo iz ove zemlje blokaderima najčešće stižu instrukcije za izazivanje haosa u našoj državi!

Paranoja i šizofrenija među blokaderima! Riha tvrdi da studentski pokret zapravo radi za vlast

Najnoviji dokaz potpunog rasula među blokaderima jeste brutalan sukob na mreži Iks, gde je opoziciona novinarka Antonela Riha osula paljbu po takozvanom Studentskom pokretu (SP), optužujući ih da su ubačeni elementi koji rade za vlast!

Pošto nemaju nikakve rezultate, jedini izlaz su videli u tome da počnu da lažu, izmišljaju teorije zavere i međusobno se optužuju ko je kriv za propast!

U tom naletu čiste nemoći i očaja, Antonela Riha je javno osula najbrutalniju paljbu po studentskim liderima.

„Sve više sam ubeđena da ovi agresivni agitatori SP zapravo rade za vlast, s perfidnim zadatkom da unose smutnju, besmislenu raspravu, polarizaciju, da nam ogade bilo kakvu polemiku i ideju o zdravoj politici“, napisala je besna Riha, nesposobna da prihvati da je njihov ulični cirkus jednostavno doživeo kraj.

Ovaj tragikomični rat na internetu je najbolji dokaz da ova propala družina nema nikakav cilj niti viziju. Jedino što znaju jeste da šire laži, seju frustraciju i mržnju, a kada dožive totalni krah - onda panično traže krivca u sopstvenim redovima i prebacuju loptu jedni drugima!