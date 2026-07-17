Ukrajinsko tužilaštvo objavilo je snimak nadzorne kamere koji, prema navodima istražitelja, prikazuje trenutke pre i posle bombaškog napada na ukrajinskog milijardera Vadima Jermolajeva i njegovu porodicu u Monaku.

Video bi mogao da bude jedan od ključnih dokaza u istrazi atentata koji je potresao ovu kneževinu.

Na snimku se vidi osoba koja prilazi ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi Jermolajev, ostavlja crnu torbu na stepeništu, a zatim se udaljava.

Nekoliko trenutaka kasnije iz druge torbe vadi mobilni telefon, osvrće se ka ulazu i ubrzo potom dolazi do snažne eksplozije. Prema navodima ukrajinskog državnog tužioca Ruslana Kravčenka, kamera je bila postavljena kako bi naručioci napada dobili potvrdu da je akcija izvršena, ali su osumnjičeni kasnije pokušali da unište snimak. Ipak, stručnjaci ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) uspeli su da ga povrate.

U eksploziji, koja se dogodila krajem juna ispred luksuzne stambene zgrade u Monaku, teško su povređeni Vadim Jermolajev, njegova partnerka Ana Nasobina i njihov 13-godišnji sin. Nasobina je zadobila katastrofalne povrede i, prema dostupnim informacijama, ostala bez obe noge, dok je dečak pretrpeo opekotine i prelome. Sam Jermolajev je saopštio da se još oporavlja na intenzivnoj nezi.

Jermolajev tvrdi da iza atentata stoje pripadnici ukrajinske vojne obaveštajne službe (HUR), navodeći da raspolaže dokazima koji, prema njegovim rečima, ukazuju na umešanost aktivnih obaveštajaca. Međutim, javno nije predstavio dokaze koji bi potkrepili te optužbe. HUR je sve navode odbacio kao politički motivisane i istakao da istraga još traje.

U međuvremenu, žena koju je Interpol označio kao osumnjičenu za postavljanje bombe, Anastasija Berezovska, pronađena je mrtva u blizini Kijeva. Zbog njenog ubistva optuženi su aktivni pripadnik HUR-a Vladislav Reut i bivši agent SBU Vitalij Žikovič. Obojica negiraju umešanost u zločin.

Monako i francuske vlasti odmah nakon eksplozije pokrenule su opsežnu potragu za izvršiocem, koji je, prema tadašnjim informacijama, pobegao u Francusku. Istraga je pokazala da je eksplozivna naprava bila napunjena metalnim šrafovima i kuglicama kako bi izazvala što veće razaranje i broj povreda.







