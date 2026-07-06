„Trampova administracija naginje stavu da Ukrajinci, dok mi, naravno, vodimo pregovore, treba u najvećoj mogućoj meri da pređu u odbranu“, rekao je Vens novinarima.

https://www.alo.rs/vesti/ukrajina/16835664/rat-u-ukrajini-blog-uzivo.html

On je podsetio da je tokom leta 2023. godine jedna od glavnih tema bila da li Ukrajina treba da pokrene veliku kontraofanzivu.



„Praktično ceo zapadni svet, uključujući predsednika SAD Džozefa Bajdena, podsticao je Ukrajince na veliku kontraofanzivu, koja se, gledano iz današnje perspektive, pokazala kao strateška i taktička katastrofa“, dodao je američki potpredsednik, prenosi Sputnjik.



Predsednik Rusije Vladimir Putin je krajem prošle nedelje obavešten o potpunom zauzimanju Konstantinovke u DNR. On je ocenio da ruske snage čvrsto drže stratešku inicijativu u zoni Specijalne vojne operacije i da taj događaj ima veliki strateški značaj, nazvavši ga „ključem za oslobođenje cele DNR“.

„Zauzimanje Konstantinovke je samo prva, ali veoma važna etapa u uništavanju formacija Oružanih snaga Ukrajine koje još drže slavjansko-kramatorsko-konstantinovski utvrđeni rejon, gde je protivnik izgradio duboko ešeloniran sistem fortifikacionih objekata“, ocenio je Putin.