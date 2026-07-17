Strajp i Advent su nedavno ponudili 60,5 dolara po akciji Pejpala, što predstavlja premiju od oko 28 odsto u odnosu na zaključnu cenu akcije prethodnog dana, ali članovi odbora veruju da kompanija ima još veći potencijal ukoliko uspešno sprovede akutelnu strategiju oporavka poslovanja.

Uprava Pejpala još nije zvanično odgovorila na ponudu Strajpa i Adventa.

Ponuda, koja je podneta početkom jula, ima podršku banaka koje su spremne da obezbede oko 50 milijardi dolara finansiranja, naveli su ranije izvori britanske agencije.

Pejpal, koji je osnovan krajem devedesetih i bio jedan od pionira digitalnih plaćanja, nadmeće se na tržištu sa sve jačom konkurencijom kompanija kao što su Epl pej i Gugl pej.

Promene u navikama potrošača i razvoj novih finansijskih tehnologija smanjili su prednost koju je kompanija imala tokom perioda ubrzane digitalizacije za vreme pandemije.

Tržišna vrednost Pejpala je bila na vrhuncu u 2021. kada je dostigla 360 milijardi dolara, ali protekle godine su donele strmoglav pad, tako da se firma ove godine procenjuje na samo 36 milijardi dolara.

U poslednjih 12 meseci je Pejpal izgubio 40 odsto svoje vrednosti.

Strajp, koji nije izlistan na berzi, jedna je od najvrednijih privatnih tehnoloških kompanija na svetu.

U februaru je njegova vrednost procenjena na oko 159 milijardi dolara kroz prodaju udela zaposlenih i investitora, što je više od 70 odsto iznad prethodne procene godinu dana ranije.

Kompanija omogućava firmama da prihvataju elektronska plaćanja, vrše isplate i automatizuju finansijske procese, prenosi Tanjug.

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