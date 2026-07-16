"Tokom protekle noći Oružane snage Ruske Federacije izvele su grupne udare visokopreciznim oružjem dugog dometa sa kopnenog baziranja na preduzeća ukrajinske vojne industrije u Kijevu, koja su uključena u proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica velikog i srednjeg dometa", navodi se u saopštenju.

Takođe je izveden udar visokopreciznim oružjem vazdušnog baziranja i udarnim bespilotnim letelicama na infrastrukturne objekte u lukama "Odesa" i "Južni" u Odeskoj oblasti, koji se koriste za dopremanje i skladištenje vojnih tereta, kao i goriva i maziva namenjenih snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine.

Konkretno, u Kijevu su pogođeni industrijski objekat logističke kompanije "Rapid", u kojem se obavljala montaža i skladištenje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa, kao i skladištenje stranih komponenti za njihovu proizvodnju.

Pored toga i skladište bespilotnih letelica preduzeća radio-elektronske industrije "Kijev-1", u kojem su se sklapale i skladištile udarne bespilotne letelice velikog dometa avionskog tipa AN-196 "ljuti" i izviđačke bespilotne letelice "leleka-100", kao i komponente za bespilotne letelice različitih modifikacija.

Takođe, u Odeskoj oblasti su uništeni infrastrukturni objekti u lukama "Odesa" i "Južni", koji se koriste za istovar i skladištenje vojnih tereta, kao i goriva i maziva. U luci "Odesa" pogođeno je i pet rezervoara sa gorivom i mazivom namenjenih snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine.

"Pored toga, pogođeni su i teretni brod koji je plovio ka luci 'Černomorsk', koji je prevozio teret za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i brzi čamac Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Zmijskog ostrva", istakli su u saopštenju ruskog odbrambenog resora.