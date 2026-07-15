Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Bagei: Napad na ekološku stanicu u Hormozganu još jedan ratni zločin SAD

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei ocenio je da je američki napad na čuvare prirode u provinciji Hormozgan još jedan, kako je naveo, ratni zločin Sjedinjenih Američkih Država.

Bagei je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je američka vojska napala ekološku stanicu u selu Sejed Džauzar, u gradu Hadži Abad na severu provincije Hormozgan, pri čemu su poginula tri člana porodice kolege čuvara prirode Džavada Hasanzadeha, preneo je Tasnim.

On je istakao da se lista, kako je naveo, "američkih zločina" protiv Iranaca svakodnevno produžava i dodao je da je taj napad najnoviji primer ratnih zločina koje SAD navodno čine tokom poslednja četiri i po meseca.

Prema njegovim rečima, ti zločini počeli su atentatima na iranske lidere, kao i ubistvima dece, žena i muškaraca u više iranskih gradova. Bagei je poručio da svaki novi zločin dodatno učvršćuje odlučnost Iranaca da traže pravdu i kazne počinioce i nalogodavce tih dela.

Tramp preti da će napasti iranske elektrane i mostove "sledeće nedelje"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je da će SAD napasti mostove i elektrane u Iranu "sledeće nedelje" ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

"Udarićemo ih veoma snažno sutra uveče. Udarićemo ih veoma snažno noć posle, a onda sledeće nedelje postaje zaista loše za njih, jer sledeće nedelje dolaze elektrane. Sledeće nedelje dolaze mostovi. Uništićemo sve njihove elektrane. Uništićemo sve njihove mostove ukoliko ne sednu za pregovarački sto i ne počnu da pregovaraju", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Američki mediji navode da nije prvi put da Tramp preti da će napasti elektrane i mostove u Iranu, i podsećaju da je često koristio agresivne pretnje kao pregovaračku taktiku, a da ih nije sproveo u delo.IRGC tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i iranska vojska saopštili su da su u okviru operacije "Nasr 2" izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrde, američke napade na ciljeve u Iranu, prenela je novinska agencija Tasnim.

IRGC je u porukama upućenim narodima Kuvajta i Jordana saopštio da su njegove snage uništile satelitski komunikacioni centar, radarske i protivvazdušne sisteme, vojnu bazu i raketne lansere u Kuvajtu, kao i da su napale američku bazu Al-Azrak u Jordanu, gde su, prema njihovim tvrdnjama, uništeni hangari za borbene avione i više bespilotnih letelica.

Takođe je saopšteno, da je sprovedena osma faza operacije "Munja", tokom koje su dronovima po drugi put gađani položaji američkih snaga u bazi Al-Azrak u Jordanu.

Prema navodima garde, u petom talasu operacije "Nasr 2" uništeni su komandno-kontrolni centar, skladišta vojne opreme i rezervoari za gorivo američke Pete flote u Bahreinu.

Revolucionarna garda tvrdi da je u četvrtom talasu iste operacije zapalila i uništila, kako navodi, glavni centar za vojnu spremnost i podršku SAD u Zapadnoj Aziji u oblasti Mina Abdulah u Kuvajtu.

Iranske vojne strukture poručile su da će nastaviti odmazdne operacije protiv američkih snaga i ponovile stav da će Ormuski moreuz ostati zatvoren "do kraja američkih zlih dela".

CENTCOM: Oružane snage SAD završile dodatnu rundu udara na Iran

Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da je završila dodatnu rundu udara na Iran, pogodivši desetine vojnih ciljeva u blizini Ormuskog moreuza i iranskih priobalnih područja.

"Američki borbeni avioni, dronovi i mornarički brodovi lansirali su preciznu municiju na lokacije iranskih raketa i dronova, na pomorske kapacitete i sisteme obalske odbrane tokom sedmočasovnog talasa, kako bi dodatno oslabili sposobnost Irana da ugrozi komercijalne brodove i civilne posade", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako se navodi, "američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant".

U odvojenom saopštenju, komandant Centralne komande admiral Bred Kuper optužio je Iran da namerno cilja civile i komercijalne brodove širom Bliskog istoka.

"Tokom proteklih sedam dana, Iran je namerno ciljao civile širom regiona napadajući sedam komercijalnih brodova, što je rezultiralo poginulim, nestalim ili povređenim skoro desetak civilnih članova posade", rekao je admiral.

Kuper je dodao da je Iran lansirao desetine raketa i dronova prema susednim zemljama Zaliva. "Američke snage smatraju Iran odgovornim za neopravdanu agresiju koja nastavlja da ugrožava nevine živote", zaključio je Kuper.

Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, pokrenuta procedura za crvenu poternicu

Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile "Sumud" koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji.

Sudsko veće 11. Višeg krivičnog suda u Istanbulu donelo je odluku i da se za Netanjahua pokrene procedura za izdavanje crvene poternice, kao i za druge optužene u tom predmetu, prenosi turski portal Haber.

Prema navodima iz optužnice, Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična dela koja uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i za druga dela poput nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišavanja slobode, oštećenja imovine i ometanja pomorskog saobraćaja.

Kako se navodi u obrazloženju, odluka je doneta kako bi se obezbedilo prisustvo optuženog u daljem toku postupka. Pokretanje pravnih i diplomatskih procedura za izdavanje crvene poternice je u toku, dok će suđenje biti nastavljeno pred 11. Višim krivičnim sudom u Istanbulu, navodi turski portal.

Najnoviji sukob SAD i Irana dodatno je pojačao tenzije u Persijskom zalivu, a Ormuski moreuz ponovo je glavna tema.

Američki predsednik Donald Tramp odustao je od predloga da SAD naplaćuju obezbeđivanje plovidbe kroz taj strateški pomorski prolaz, nakon razgovora sa liderima zalivskih država, koji su ponudili nova ulaganja u američku ekonomiju.

Istovremeno, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je da je izvela novu seriju vazdušnih udara na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da su gađani sistemi obalske odbrane i kapaciteti koji se koriste za napade na komercijalne brodove.

Teheran je preuzeo odgovornost za raketni napad na američku bazu u Jordanu, dok je Revolucionarna garda saopštila da su tokom operacije pogođeni supertankeri u Ormuskom moreuzu i američki vojni ciljevi u Bahreinu.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da je u iranskom raketnom napadu na dva naftna tankera poginula jedna osoba, a osam je povređeno, ocenivši napad kao kršenje međunarodnog prava.