U utorak je američki predsednik rekao da je promenio svoju odluku nakon što su ga kontaktirale države Zaliva, koje su ponudile da umesto toga investiraju „milijarde i milijarde“ dolara u Sjedinjene Države.

U ponedeljak je rekao da će svi brodovi koji prolaze kroz morski prolaz biti podložni „naknadi za nadoknadu“ od 20% u zamenu za zaštitu SAD. Visoki zvaničnici administracije su ranije rekli da bi takse bile nezakonite prema međunarodnom pravu.

Američke snage su u utorak izvršile dodatne napade na Iran kao odmazdu za napade režima na komercijalne brodove koji tranzitiraju kroz moreuz.

Sentkom je kasnije u utorak saopštio da je pokrenuo „dodatnu rundu udara na Iran kako bi nastavio da uništava iranske kapacitete koji se koriste za napad na komercijalno brodarstvo u Ormuskom moreuzu“.

Tramp je rekao da su ga kontaktirali lideri iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Katara, Bahreina i Kuvajta, ponudivši mu „masivna ulaganja“ u SAD nakon što je objavio planove.

„Zvali su me ljudi iz raznih krajeva, iz raznih zemalja. Kraljevi, emiri i svi oni ljudi koje svi poznajemo i volimo”, rekao je predsednik novinarima u Beloj kući u utorak popodne.

Nastavio je: „Rekli su da bi više voleli da to učine na drugačiji način. Želeli bi da ulože milijarde i milijarde dolara u Sjedinjene Države... umesto da plaćaju naknadu.

„I to mi se, zapravo, dopada, jer smatram da niko ne bi trebalo da ima pravo da naplaćuje prolaz kroz moreuz – ili bilo koji drugi moreuz, gde god da se nalazi u svetu.

„Mislim da niko ne bi trebalo da bude u takvoj poziciji, ali mi smo to radili kao vid nadoknade troškova. Zemlje Zaliva će uložiti ogromnu količinu novca u Sjedinjene Države.”

Prvobitna odluka gospodina Trampa da naplaćuje putarinu izazvala je pravu pometnju u američkoj administraciji, izvestio je „Volstrit džurnal”, dok su saradnici pokušavali da odluče koji će resor biti zadužen za naplatu tih naknada.

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