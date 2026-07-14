U Parizu se danas održava parada povodom Dana pada Bastilje .

Tokom nje će se na nebu iznad francuske prestonice naći vojni avioni iz 11 evropskih zemalja, a Jelisejskim poljima će pored domaćih trupa marširati i oko 500 vojnika iz zemalja članica "Koalicije voljnih" koju tu pokazuju podršku Ukrajini.

Među državnicima koje je francuski predsednik pozvao na svečanost je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

500 vojnika maršira kao jedno

Petsto vojnika, uključujući 25 Ukrajinaca koji predstavljaju 37 zemalja članica dobrovoljačke koalicije, uzimaju svoj red za marš.

Avioni Rafal u centru pažnje prvog dela vazdušne parade

Nakon grupe Patrouille de France, na redu je prvi deo vazdušnog defilea.

Ovaj segment, koji okuplja pre svega avione Rafal, Miraž, MRTT, kao i lovačke avione iz partnerskih zemalja (Švedska, Nemačka, Velika Britanija...), ima za cilj da "istakne sposobnost prvog ulaska na bojište i vođenja celokupne vazdušne kampanje".

Emanuel Makron vrši smotru vojnika

U vojnom "komandnom automobilu", francuski predsednik Emanuel Makron se vozi oko Trga Etoal pre nego što siđe niz Jelisejska polja da bi smotrio trupe.

Svi će za nekoliko trenutaka paradirati ispred predsedničke tribine koju čine posebno šef države, prva dama, vlada i zvaničnici 37 stranih država i međunarodnih tela.

Ko će sve prisustovati današnjoj paradi?

Ove godine će biti više zvanica, a među gostima su između ostalih ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nemački kancelar Fridrih Merc, odlazeći britanski premijer Kir Starmer i predsednik Italije Serđo Matarela.

Paradi prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i neki zvaničnici regiona.

Do sada je Makron imao običaj da pozove jednu zemlju, kao počasnog gosta, ali će danas biti izuzetak sa više zvanica.

Indonezija je prošle godine bila gost vojne parade.

9.000 pripadnika bezbednosti raspoređeno u Parizu danas

Oko 9.000 policajaca, žandarma i vatrogasaca raspoređeno je danas u Parizu gde u 10.20 počinje tradicionalna vojna parada povodom nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje, preneli su francuski mediji.

Veliki broj pripadnika snaga bezbednosti raspoređen je i zbog dolaska građana da gledaju paradu u aveniji Jelisejskih polja, od istorijskog spomenika Trijumfalne kapije do Trga Konkord gde se nalaze tribine sa predsednikom Emanuelom Makronom i zvanicama.

Gradske vlasti Pariza su prvi put tražile da se građani koji žele da gledaju paradu prijave na sajt Jelisejske palate da bi dobili QR kod za ulazak u ograđeni prostor oko avenije Jelisejskih polja.

Ove godine će biti obeleženo i 400 godina francuske mornarice sa prisustvom 1.000 mornara na paradi. Pratiće ih tradicionalni bretonski muzički ansambl čiji "zvuci evociraju pomorske korene i pomorske tradicije", saopštilo je Ministarstvo oružanih snaga.

Današnja parada i svečanosti povodom Dana pada Bastilje će biti poslednja za Makrona u svojstvu predsednika države, pošto mu drugi, uzastopni mandat ističe naredne godine.

Praznik se slavi se u znak sećanja na rušenje Bastilje, zloglasne pariske tvrđave - zatvora, 14. jula 1789. To je bio jedan od ključnih trenutaka Francuske revolucije.

Pad Bastilje predstavlja simbol jedinstva nacije i kraja apsolutističke monarhije. Posle toga, 26. avgusta 1789, usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima. Tom deklaracijom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo (Liberte, Egalite, Fraternite).

Zelenski stigao u predsedničku ložu, dočekan aplauzom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je na Trg Konkord kako bi, zajedno sa 35 drugih šefova država i vlada, prisustvovao današnjoj paradi.

Aplaudiraju mu svi gosti.

Makron čestitao Francuzima Dan državnosti

Francuski predsednik Emanuel Makron čestita Francuzima Dan državnosti u kratkoj poruci objavljenoj na platformi Iks.

- Moji dragi sunarodnici, srećan vam Dan državnosti - poručio je Makron.

Spektakularni vatromet u Parizu uoči Dana pada Bastilje

Sinoć je u Parizu iznad trga Trokadero održan spektakularan vatromet uoči proslave Dana pada Bastilje.