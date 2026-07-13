Trampov revolver je jedini imao pozlaćenu dršku, rekla su četiri neimenovana izvora za Midl ist aj (Middle East Eye".

Revolveri koje je poklonio liderima nalikuju na 357 Magnum i deljeni su u drvenoj kutiji sa turskom zastavom i logotipom NATO-a i natpisom unutar kutije "prvi pištolj revolverskog tipa proizveden u našoj zemlji".

Iz Bele kuće nisu komentarisali.

Prema američkim saveznim propisima, strani pokloni koji prelaze 525 dolara postaju državno vlasništvo, osim ako primalac ne nadoknadi vladi procenjenu vrednost, zbog čega će Tramp možda morati da preda revolver američkoj vladi ili da plati njegovu procenjenu vrednost ako želi da ga zadrži.

Kako se navodi, Tramp voli zlatne ukrase, a tokom svog drugog mandata, nadgledao je renoviranje Ovalnog kabineta u Beloj kući koje je uključivalo zlatne ukrase i dekorativne elemente.

Erdogan nije prvi strani lider koji je Trumpu poklonio pozlaćeni pištolj - 2019. godine, tadašnji češki premijer Andrej Babiš poklonio mu je ograničeno izdanje pozlaćenog pištolja CZ 75 s ugraviranom godinom Trampovog rođenja, podseća portal.