Francuski list „Mond“ objavio je delove zapisnika sa ispitivanja osumnjičenih prošlog meseca pred dvojicom istražnih sudija koji vode slučaj. Dokumenti, prema pisanju lista, pružaju detaljniji uvid u pljačku koja je privukla pažnju celog sveta i nakon koje je direktorka muzeja podnela ostavku.

Prema navodima lista, osumnjičeni, lokalno imenovani kao Abdulaje N. i Ghelamalah A., tvrde da su ušli u galeriju Apolon po nalogu osobe koju nisu želeli da imenuju jer se plaše za bezbednost svojih porodica.

Njih dvojica su odneli osam komada nakita – među kojima su bile tijare, broš, ogrlice i minđuše. Međutim, tokom bekstva ispala im je kruna ukrašena dragim kamenjem koju je u 19. veku nosila carica Eugenija, supruga francuskog cara Napoleona III.

„Da, ja sam je ispustio, ispala mi je iz torbe“, navodno je priznao Abdulaje N. kada su mu istražitelji pokazali fotografiju teško oštećene krune.

„Ono što smo uradili nije bilo ispravno, veoma je ozbiljno“, rekao je on, prema zapisniku.

On je naveo da su preostali plen predali navodnom organizatoru pljačke, koji „nije bio zadovoljan rezultatom“.

„Mislio je da smo mogli da uzmemo više“, rekao je istražiteljima.

Obojica osumnjičenih tvrde da su angažovani svega dva ili tri dana pre upada i da im je tada prikazan snimak napravljen unutar galerije, na kojem su se videli ormarići sa Napoleonovim nakitom, kako bi se pripremili za akciju.

Abdulaje N. je navodno rekao da su dobili jasnu naredbu: „Razbijte prozore i uzmite nakit iz vitrina.“

On je istražiteljima rekao da je ranije bio poznat na društvenim mrežama i da je voleo motocikle, ali da se u trenutku pljačke nalazio u veoma teškoj finansijskoj situaciji.

Za učešće u krađi, kako je naveo, obećano mu je između 15.000 i 20.000 evra, „možda i više, u zavisnosti od toga koliko novca plen donese“.

Prema njegovim rečima, motiv navodnog naručioca bio je isključivo novac i planirao je da ukradeni nakit preproda.

„Znao sam da idem da opljačkam Luvr“, navodno je rekao Abdulaje N.

Drugi osumnjičeni, Ghelamalah A, tvrdio je da nije znao koja je meta akcije. Rekao je da mu je prvobitno predstavljeno da se radi o „zlatari u Parizu gde se pravi nakit“, a ne o najposećenijem muzeju na svetu.

„Nikada ne bih kročio tamo da sam znao“, rekao je on, dodajući da mu je obećana naknada od 20.000 do 25.000 evra.

Prema navodima istrage, dvojica muškaraca su do prvog sprata muzeja došla pomoću pokretne platforme za nameštaj, zatim su razbili prozor galerije Apolon i počeli da seku staklo na dve izložbene vitrine.

„Kada smo ušli, nije bilo nikoga. Bilo je mračno, samo su svetla u vitrinama bila uključena. U daljini sam video obezbeđenje kako se kreće iza nekih vrata“, rekao je Abdulaje N.

Dodao je da su znali da nemaju mnogo vremena.

„Morali smo da uzmemo što više nakita možemo. Ako ostanemo duže od tri minuta, znali smo da će biti prijavljeno. Za mene je sve već trajalo predugo“, navodno je rekao.

Obojica su tvrdila da ne znaju šta se kasnije dogodilo sa ukradenim dragocenostima, ali su odbili da otkriju identitet navodnog organizatora ili drugih učesnika, navodeći strah od osvete.

„Nisu oni nikakvi svetitelji“, rekao je Ghelamalah A.

Abdulaje N. je dodao:

„Nisam bio direktno ugrožen, ali sam iz pritvora dobijao pozive spolja. Govorili su mi da ćutim.“

List Mond navodi da istražitelji još nisu potvrdili da su osumnjičeni zaista radili po nalogu neke druge osobe, prenosi Gardijan.

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