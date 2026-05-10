Kompanija je prijavila profit od 32,5 milijardi dolara za kvartal zaključno sa 31. martom, prenosi AP.

Ona je tokom 2025. godine zabeležila pad godišnjeg profita od 12 odsto.

"Rezultati Aramka u prvom kvartalu pokazuju snažnu otpornost i operativnu fleksibilnost u složenom geopolitičkom okruženju", izjavio je predsednik i izvršni direktor kompanije Amin H. Naser.

On je dodao da istočno-zapadni naftovod kompanije, koji povezuje istočna saudijska naftna polja sa Crvenim morem, sada radi punim kapacitetom od sedam miliona barela dnevno.

Prema njegovim rečima, taj naftovod "pomaže u ublažavanju posledica globalnog energetskog šoka i pruža olakšanje kupcima".

"Nedavni događaji jasno su pokazali koliko su nafta i gas važni za energetsku bezbednost i globalnu ekonomiju i podsetili su da je pouzdano snabdevanje energnetima od ključnog značaja", rekao je Naser i dodao da Aramko ostaje fokusiran na svoje strateške prioritete i koristi domaću infrastrukturu i globalnu mrežu kako bi ublažio posledice krize.

Ipak, taj sistem ne može u potpunosti da nadoknadi kapacitete izgubljene zbog poremećaja plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Pre rata, kroz taj prolaz svakodnevno je prolazilo oko 20 odsto svetske trgovine naftom, kao i velike količine prirodnog gasa, đubriva i drugih naftnih derivata, navodi AP.