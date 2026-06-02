Globalna mapa bogatstva mogla bi značajno da se promeni do kraja ove decenije. Prema procenama iz izveštaja „Knight Frank Wealth Report 2026“, Saudijska Arabija će ostvariti najveći rast broja milijardera na svetu, ostavljajući iza sebe brojne razvijene ekonomije koje su godinama dominirale kada je reč o stvaranju ogromnog privatnog kapitala.

Prognoze pokazuju da bi broj milijardera u ovoj zalivskoj kraljevini mogao da poraste za čak 183 odsto do 2031. godine. To znači da bi se broj ultra-bogatih pojedinaca povećao sa sadašnja 23 na čak 65, što predstavlja jedan od najdinamičnijih skokova zabeleženih u savremenim ekonomskim analizama.

Ovakav trend potvrđuje sve snažniju ekonomsku transformaciju Saudijske Arabije, koja poslednjih godina ulaže ogromna sredstva u razvoj novih industrija, tehnologije, turizma i infrastrukture, sa ciljem smanjenja zavisnosti od prihoda iz energetskog sektora.

Među zemljama koje beleže impresivan rast nalazi se i Švedska. Prema procenama, broj milijardera u toj skandinavskoj zemlji mogao bi da poraste za 81 odsto, odnosno sa 32 na 58 najbogatijih pojedinaca. Time se Švedska izdvaja kao evropski lider kada je reč o rastu populacije ultra-bogatih građana.

Značajan napredak očekuje se i u Australiji, gde bi broj milijardera mogao da poraste za 77 procenata, sa 48 na 85. Sličan trend predviđa se i za Dansku, koja bi do početka naredne decenije mogla da zabeleži rast od 75 odsto.

Posebnu pažnju ekonomskih stručnjaka privlači činjenica da među vodećim zemljama po stopi rasta nema Sjedinjenih Američkih Država. Umesto tradicionalnih ekonomskih sila, sve važniju ulogu dobijaju tržišta u razvoju, koja poslednjih godina privlače sve veći deo globalnog kapitala.

Tako se među zemljama sa najbržim rastom broja milijardera nalaze Filipini i Meksiko, sa očekivanim povećanjem od po 63 odsto. Indonezija bi mogla da zabeleži rast od 49 procenata, dok se u Kanadi očekuje povećanje od 33 odsto.

Analitičari smatraju da je jedan od ključnih razloga za ovakve promene preraspodela investicionih tokova širom sveta. Kompanije i investitori sve češće šire poslovanje na nova tržišta, dok promene u globalnim lancima snabdevanja otvaraju dodatne prilike za rast privatnog kapitala u regionima koji su ranije bili u drugom planu.

Iako Sjedinjene Američke Države nisu među liderima po procentualnom rastu, stručnjaci naglašavaju da to ne znači slabljenje njihove ekonomske moći. Naprotiv, američka ekonomija već poseduje ogromnu koncentraciju bogatstva, zbog čega su visoke stope procentualnog rasta teže ostvarive nego u manjim ili brže rastućim ekonomijama.

Uprkos promenama na globalnoj sceni, SAD ostaju centar najvećih svetskih kompanija i finansijskih tržišta, dok istovremeno nove ekonomske sile koriste priliku da ubrzano povećaju broj najbogatijih građana.

Najnovije projekcije pokazuju da će narednih pet godina doneti značajne promene u raspodeli globalnog bogatstva. Zemlje koje su nekada bile u senci najvećih ekonomija sada sve snažnije privlače investicije, a upravo iz tih regiona mogla bi da stigne nova generacija svetskih milijardera, piše businessinsider.com.pl.