Administracija američkog predsednika Donald Trump objavila je novu seriju poverljivih dosijea o neidentifikovanim letećim objektima, a dokumenta, audio-zapisi i video-materijali već su izazvali buru širom sveta. U objavljenim arhivama nalaze se fotografije, vojni izveštaji i čak 46 dugo očekivanih video-snimaka o NLO pojavama koje su američki zakonodavci mesecima tražili od Pentagona.

Dosijei su osvanuli na sajtu američkog Ministarstva odbrane neposredno pre osam časova ujutru po istočnom vremenu, a najveću pažnju izazvali su jezivi audio-zapisi posade misije Apollo 12 Moon Mission, koja je tokom boravka u svemiru prijavila misteriozne objekte koji su pratili letelicu.

Među objavljenim dokumentima nalaze se izveštaji o narandžastim svetlećim kuglama koje su kružile oko vojnog helikoptera, misterioznim „vatrenim loptama“ koje su pokrenule vazdušne istrage i potragu za česticama u Novom Meksiku, ali i obaveštajni materijali koji govore o neidentifikovanim vazdušnim pojavama u blizini sovjetskih poligona za testiranje oružja.

Posebnu pažnju privukla je kolekcija od 46 vojnih snimaka neidentifikovanih anomalnih pojava, poznatih kao UAP ili NLO. Reč je o materijalima koje su prošlog meseca od ministra odbrane Pete Hegseth zvanično zahtevali američki zakonodavci.

Na video-snimcima vide se objekti u obliku Tik Tak bombona koje prati američka obalska straža, svetleće sfere koje velikom brzinom prolaze kroz oblake iznad Avganistana, ali i neidentifikovani podvodni objekti koji izranjaju iz okeana.

Neki od najdramatičnijih snimaka prikazuju više brzih UAP objekata koji okružuju vojne avione iznad Persijskog zaliva, Istočnog kineskog mora i ograničenog američkog vazdušnog prostora. U jednom od najeksplozivnijih zapisa navodi se da je američki lovac F-16 navodno oborio neidentifikovani objekat iznad jezera Huron raketom AIM-9X tokom februara 2023. godine.

Drugi dokument opisuje misteriozne objekte u obliku kugle koji su se pojavili u neposrednoj blizini borbenih aviona tokom operacija na Bliskom istoku, dok se u dodatnim izveštajima pominju neobične formacije NLO-a iznad Irana, objekti u obliku cigare, kao i sferne letelice sa „nepravilnim kretanjem“.

U pojedinim zapisima navedeno je i da su misteriozni objekti primećeni u blizini podmornica, nakon čega bi naglo uranjali i izranjali iz vode, ostavljajući vojne posade bez odgovora o tome sa čim su se zapravo susrele.

Objava novih dosijea već je izazvala ogromnu pažnju javnosti, dok se na društvenim mrežama i u američkim medijima vodi žestoka rasprava o tome da li Pentagon konačno otkriva deo tajni koje su decenijama skrivane od javnosti.