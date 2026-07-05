Severna Koreja je sprovela testiranja borbenih sistema razarača Kang Gon. Lider republike, Kim Džong Un, lično je prisutvovao probnom lansiranju.

„Da bi se procenila borbena moć razarača Kan Gon, 3. jula je sprovedeno probno lansiranje strateških krstarećih raketa i testiranje glavnih sistema naoružanja, uključujući palubne topove i automatske topove, i opremu za ometanje radio-signala“, objavila je Centralna telegrafska agencija.

Prema rečima Kim Džong Una, ispitivanja razarača trebalo bi da se završe odgovorno, a brod bi trebalo da bude uveden u rad mornarice u narednih nekoliko meseci.