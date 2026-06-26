Severnokorejski vojnik je izveo smelo bekstvo iz svoje rodne zemlje i prešao granicu, izbegavajući više od 800.000 mina i bodljikave žice, piše britanski Dejli star.

Neimenovani vojnik je navodno prešao granicu u utorak (23. juna) i priveden je od strane južnokorejskih snaga, navodi se u saopštenju Združenog generalštaba.

U saopštenju objavljenom preko novinske agencije Jonhap, zvaničnici su rekli da su „obezbedili pritvor jednog severnokorejskog vojnika u utorak uveče i da nadležni organi trenutno istražuju detalje“.

Granica, poznata kao Demilitarizovana zona (DMZ) između Severne i Južne Koreje, jedna je od najjače utvrđenih na svetu, pri čemu severnokorejska strana sadrži lavirint minskih polja i brojne ograde od bodljikave žice kako bi se sprečio prolaz između dve zemlje.

Procenjuje se da je ukupan broj mina koje su postavili i Sever i Jug preko DMZ između 800.000 i 2 miliona, sa kamenjem, zidovima i drugim preprekama koje su takođe postavljene duž prelaza kako bi se prolaz kroz njega učinio što težim.

DMZ, koja je dugačka oko 250 km i široka 4 km, takođe stalno čuvaju desetine hiljada vojnika sa obe strane, što bekstvo čini naizgled nemogućim zadatkom.

Kako je vojnik prešao, još uvek nisu otkrili izvori ni sa jedne strane.

Iako je 4.000 Severnokorejaca prebeglo na Jug od 1998. godine, to je postalo mnogo teže u poslednjih sedam godina.

Većina onih koji pokušavaju, retko to čine prolaskom kroz demilitarizovanu zonu, često birajući da idu preko drugih susednih zemalja, piše britanski medij.