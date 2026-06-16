Evropski parlament odobrio je danas smanjenje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je ispunjen deo trgovinskog sporazuma Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji je postignut prošle godine.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u objavi na platformi Iks pozdravila "pozitivno glasanje u Evropskom parlamentu" o trgovinskom sporazumu između EU i SAD.

"Sporazum je sporazum – i EU ispunjava svoj deo posla. Ovom prekretnicom, samo smo nekoliko dana udaljeni od ispunjenja naše obaveze da uklonimo carine na uvoz američke industrijske robe. Uz punu primenu sa obe strane, naš sporazum će doneti još više koristi građanima i preduzećima. Obezbeđivanje snažne i stabilne transatlantske trgovine i investicija", kazala je Fon der Lajenova.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je ranije da će SAD uvesti "mnogo veće" carine EU, ako do 4. jula EU ne ispuni odredbe iz sporazuma o carinama koji je postignut prošle godine, prenosi Rojters. Trampov ultimatum usledio je pošto evropski zvaničnici nisu uspeli da se dogovore o sporazumu.

Očekuje se da će EU ispuniti taj rok, nakon što je skupština EU podržala sprovođenje smanjenja uvoznih carina za SAD sa 440 glasova za i 151 glasom protiv.

Produžen je i uvoz američkih jastoga bez carina, što je mini-sporazum koji je postignut sa Trampom tokom njegovog prvog predsedničkog mandata.

Tramp je postigao sporazum sa EU na svom golf terenu Tarnberi u Škotskoj prošlog jula, prema kojem se EU složila da ukine uvozne carine na američku industrijsku robu, i da obezbedi preferencijalni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima u zamenu za američke carine od 15 odsto na većinu robe EU.

Skoro 11 meseci nakon tog okvirnog sporazuma, EU još nije bila usvojila zakon za sprovođenje tih smanjenja carina a usvajanje u parlamentu EU bila je poslednja značajna prepreka za zakon.

sputnikportal.rs