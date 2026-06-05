Vlasti Demokratske Republike Kongo saopštile su danas da je 71 novi slučaj ebole potvrđen za protekla 24 sata i upozorile na brzo prenošenje ove smrtonosne bolesti u lokalnim zajednicama.

Sa najnovijim podacima, uključenim u dnevni izveštaj o situaciji koji je objavilo Ministarstvo zdravlja, ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao je na 452 od pojave retkog soja ebole bundibugjo 15. maja, preneo je Rojters. Istovremeno, potvrđena su 82 smrtna slučaja.

Najviše obolelih je i dalje u provinciji Ituri na severoistoku Konga, udaljenom delu zemlje sa lošom zdravstvenom infrastrukturom i široko rasprostranjenom nesigurnošću zbog borbi naoružanih grupa. Za protekla 24 sata, 65 novih slučajeva zabeleženo je u provinciji Ituri i šest u provinciji Severni Kivu. Slučajevi ebole registrovani su i u susednoj Ugandi.

Ranije danas, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus najavio je šestomesečni plan za borbu protiv ebole vredan 518 miliona dolara, pozivajući na ulaganja i političku posvećenost zaustavljanju širenja epidemije koja je već četvrta po obimu u istoriji.

Strategija ima za cilj da pomogne Kongu i susednoj Ugandi da obuzdaju širenje epidemije, dok istovremeno pomaže drugim zemljama da se pripreme za moguće slučajeve kroz mere koje uključuju poboljšani granični skrining, saopštili su SZO i Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti.