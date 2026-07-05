Nekoliko dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa pogodila Venecuelu, ostavljajući iza sebe hiljade mrtvih i izazivajući široko razaranje širom delova ove južnoameričke zemlje, stanovnici glavnog grada Karakasa svedočili su neobičnom prizoru neba koje je postalo jezivo krvavo crveno.

Snimci su se brzo proširili društvenim mrežama, prikazujući užareno grimizno nebo dok je sunce zalazilo iza horizonta, kupajući grad u crvenom sjaju. To je podstaklo spekulacije da je ovaj prizor na neki način povezan sa nedavnim seizmičkim događajem – najgorom katastrofom izazvanom zemljotresom u Venecueli u više od jednog veka – pri čemu su neki tvrdili da bi to mogla biti takozvana "svetla zemljotresa" (zemljotresna svetlost), redak fenomen za koji neki ljudi veruju da se pojavljuje na nebu pre, tokom ili nakon seizmičke aktivnosti.

Naučnici objasnili kako je došlo do "krvavog" neba

Međutim, naučnici kažu da postoji mnogo jednostavnije objašnjenje za ovaj živopisni zalazak sunca.

Lokalno poznat kao "candilazo", ovaj fenomen se dešava kada sunčeva svetlost prolazi kroz deblji sloj atmosfere, što dovodi do rasejanja plavih i ljubičastih talasnih dužina, omogućavajući crvenim i narandžastim nijansama da dominiraju nebom.

Ovo se naziva Rejlijevo rasejanje, a pojačava se kada u atmosferi ima više čestica poput prašine, dima ili vlage. Saharska prašina često može izazvati ovu pojavu kada je vetar nosi preko Atlantika do ovog dela sveta, dodatno intenzivirajući boju zalazaka sunca u severnom delu Južne Amerike.

Zemljotresi, koji su bili jačine 7,2 i 7,5 stepeni, mogli su dovesti do prisustva veće količine čestica prašine u vazduhu usled rušenja mnogih zgrada. Ipak, geofizičari navode da ne postoje naučni dokazi koji povezuju crvene zalaske sunca sa seizmičkom aktivnošću, a nauka je podeljena oko toga da li su svetla zemljotresa uopšte stvarna.

"Geofizičari se razilaze u tome u kojoj meri smatraju da pojedinačni izveštaji o neobičnom svetlu u vreme i blizu epicentra zemljotresa zapravo predstavljaju svetla zemljotresa", navodi Geološki institut SAD (USGS) na svom veb-sajtu.

"Neki sumnjaju da bilo koji od ovih izveštaja predstavlja čvrst dokaz, dok drugi smatraju da barem neki izveštaji verovatno odgovaraju ovom fenomenu".

Stoga, uprkos spekulacijama na internetu, dramatično nebo nad Karakasom je jednostavno prirodni događaj i nije povezano sa zemljotresima, koji su uzrokovani trenjem duž granice između karipske i južnoameričke tektonske ploče.

(Independent)