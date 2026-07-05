Kako je naveo, u seriji razornih potresa povređeno je 16.592 ljudi, dok je oko 16.309 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, preneo je u subotu uveče javni servis Venecuele VTV.

Napomenuo je da je u potresima oštećeno 856 zgrada što je izazvalo urušavanje još 190 objekata. Rodrigez je poručio da vlasti Venecuele nastavljaju spasilačke i humanitarne operacije, a razmere štete se i dalje procenjuju.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi, a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira, kao i glavni grad, Karakas.

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.

BONUS VIDEO