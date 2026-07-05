Na teren su odmah upućene sve raspoložive vatrogasne snage sa Hvara, a u gašenje su uključeni i kanaderi.

Požar je zahvatio travu, nisko rastinje i delove šume, a vatra se zbog jakog vetra širila prema vrhu brda i na pojedinim mestima približila kućama i vilama. Vatrogasci su uspeli da odbrane stambene objekte, a izgorela je samo jedna nadstrešnica i deo vinograda.

U jednom trenutku na požarištu je bilo više od 60 vatrogasaca sa 15 vozila, dok su iz vazduha dejstvovala četiri protivpožarna aviona tipa CL-415. Situaciju je dodatno otežavala bura, koja je više puta ponovo rasplamsavala vatru i otežavala pristup nepristupačnim delovima terena.

Prema rečima komandanta DVD Hvar Nikole Škare, zapadna i istočna strana požarišta, kao i putni pravci, delimično su stavljeni pod kontrolu, dok je vatra nastavila da gori na teško dostupnom vrhu brda. Uprkos tome, vatrogasci su istakli da u tom trenutku nije bilo neposredne opasnosti za ljude i kuće.

Mnogi turisti su se uspaničili zbog gustog dima i brzog širenja požara, ali se situacija donekle smirila nakon dolaska kanadera.