Građani su se ispred skupštine okupljali od ranih jutarnjih sati, a neposredno nakon početka sednice oko 10 časova zabeleženi su prvi incidenti, uključujući bacanje jaja i brašna na poslanike i pokušaje probijanja policijskog kordona, prenosi Koha.

Građani su nosili transparente sa porukama "Vreme je da se probudimo" i "Jedan narod, jedan glas, jedna budućnost", dok su pojedini demonstranti ušli i u obližnji ugostiteljski objekat u kojem su bili poslanici i zasuli ih jajima i brašnom.

Situacija je dodatno eskalirala nakon završetka plenarne sednice, kada su demonstranti blokirali ulaze i izlaze iz parlamenta, onemogućavajući prolazak službenih vozila.

Kako bi uspostavila kontrolu nad situacijom, policija je intervenisala upotrebom suzavca, biber-spreja i vodenih topova, formirajući bezbednosni koridor za izlazak vozila iz skupštinske zgrade, prenosi Albenian post. Nakon intervencije omogućeno je povlačenje službenih vozila, uključujući i vozilo predsednika parlamenta Nika Pelešija.

Tokom intervencije došlo je do novih tenzija, a demonstranti su uzvikivali parole i bacali predmete na policijske snage, dok je policija privela više lica, ali zvaničan broj privedenih nije saopšten.

Prema navodima medija, privedeno je osam lica. Situacija se dodatno pogoršala kada je deo demonstranata pokušao da probije metalnu ogradu i policijski kordon oko skupštine. U sukobima su povređena tri policajca, koja su prevezena u bolnicu da bi im bila pružena medicinska pomoć, dok je i nekoliko demonstranata zatražilo medicinsku pomoć zbog posledica upotrebe suzavca.

Bezbednosne mere oko parlamenta bile su pojačane i pre početka sednice, uključujući postavljanje oklopnih vozila i vodenih topova. Uprkos neredima ispred zgrade, parlament je radio po dnevnom redu, usvojeno je više zakona i razmatrane su aktivnosti nezavisnih institucija.

Poslanička grupa opozicione Demokratske partije Albanije saopštila je da bojkotuje sednicu, optužujući većinu da koristi policijsko prisustvo za "ućutkivanje građana koji protestuju".

Prema navodima albanskih medija, protesti i manji incidenti zabeleženi su i prethodnog dana ispred parlamenta, kada je došlo do fizičkih sukoba i bacanja pirotehničkih sredstava.

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