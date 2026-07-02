Prema navodima policije, demonstranti su pokušali i da probiju policijski kordon postavljen ispred zgrade parlamenta. Snage reda su intervenisale i upotrebile biber sprej protiv demonstranata koji su pokušavali da probiju metalnu ogradu. Više učesnika protesta je privedeno, prenosi Radio-televizija Albanije.

Deo poslanika Socijalističke partije ušao je u skupštinsku salu pre početka protesta, dok je prema nekim izveštajima vozilo predsednika parlamenta Nika Pelješija pogođeno jajima i brašnom.

Ovaj skup je nastavak protesta koji se održavaju već 32 dana na Bulevaru Mučenici nacije protiv plana investicija u Zvernecu. Demonstranti zahtevaju ostavku premijera Edija Rame.

Tokom protesta 30. juna, 31 osoba je privedena zbog sukoba sa policijom.

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