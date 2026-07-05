Grupa je na društvenim mrežama navela da je u glavni grad došla sa oko 400 članova.

Video-snimci objavljeni na društvenim mrežama i na Telegram kanalu grupe prikazuju članove kako marširaju u blizini Kapitola uz pratnju bubnjeva.

Učesnici su nosili uniforme koje uključuju kaki pantalone, plave košulje, kape, bele maske preko lica i naočare za sunce.

Mnogi su nosili zastave grupe, konfederacijske zastave i varijacije američke zastave, uz uzvike "Povratimo Ameriku". Kasnije tokom dana, grupa je ušla u metro i otišla do mesta Nju Kerolton u Merilendu, predgrađu Vašingtona.

Patriot Front je formiran 2017. godine u Šarlotsvilu, a grupa je poznata po uniformisanim, maskiranim javnim nastupima i brzim "fleš mob" akcijama.

U manifestu organizacije navodi se da je "demokratija izneverila ovu nekada veliku naciju" i poziva se na „reset sistema“ kako bi se "vratile tradicionalne vrednosti ranih evropskih doseljenika".