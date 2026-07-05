Do sada, blokaderi su ovakvim nalepnicama uglavnom targetirali predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

Međutim, sada su otišli korak dalje, pa su u Beogradu osvanule nove nalepnice sa sramnim natpisom koji direktno vređa Srpsku pravoslavnu crkvu i sve njene vernike.

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Očekivano, reakcije na društvenim mrežama bile su snažne. Tako jedan korisnik piše:

"Punih 80 godina traju napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali nikada nismo imali, do pojave blokadera, ovakvu osmišljenu kampanju protiv najveće institucije srpskog naroda. Oni mrze sve što je srpsko, a ne shvataju nesrećnici da crkvi ne mogu ništa. Sramota je ovo velika!", stoji u jednoj objavi.

Druga korisnica navela je da je mrziteljske nalepnice primetila u naselju Vidikovac:

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"Na Vidikovcu osvanule sramne nalepnice „F*K SPC”. Svašta smo mogli očekivati, ali da se tako govori ili misli o CRKVI. Očigledno trunku mozga u svojim glavama nemaju", napisala je ona.

Kontinuirani napadi na SPC

Alo! podseća da ovo nisu jedini primeri da se blokaderi diretno obračunavaju sa srpskom verom i tradicijom. Tako su napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu nastavljeni u februaru ove godine i kroz proteste protiv plana regulacije rekreativnog područja Štrand Kabel u Novom Sadu, iza kojih stoje ljudi bliski blokaderskoj strukturi okupljenoj oko Dinka Gruhonjića.

Plan regulacije predviđa uređenje prostora na Limanu, u blizini glavnog ulaza na plažu Štrand, uključujući i izgradnju novog pravoslavnog hrama. Upravo taj deo plana izazvao je najviše reakcija, transparenata i poruka sa protesta, dok su ostali segmenti projekta ostali gotovo potpuno zanemareni.

 

Profesorka sa FPN i stručnjak za Kinu, Dragana Mitrović, poručila je tada da blokaderi traže ukidanje SPC i da podsećaju na sektu.

"Blokaderi podsećaju na sektu! Njihove poruke su sumanute svim ljudima koji su izmaknuti od njihovog uskog kruga! Videli smo tekst Milana St Protića o ukidanju Srpske pravoslavne crkve. Da li to ikome zdrave pameti može pasti na pamet?! Njima je od samog početka ovog protesta SPC pod udarom kao i naš patrijarh! Kakvo je duševno stanje ljudi koji traže ukidanje Srpske pravoslavne crkve?!" rekla je profesorka Dragana Mitrović.

Takođe, u februaru ove godine došlo je do verovatno najgoreg postupka blokadera, kada su prilikom proslave 200 godina osnivanja Matice srpske vređali i psovali patrijarha Porfirija i episkope Srpske pravoslavne crkve koji su stizali u Srpsko narodno pozorište, gde je održana Svečana akademija. Oni su urlali, ispuštali neartikulisane zvuke, zviždali i izgovarali najgore uvrede dok su prolazili episkopi.

Naročito nemile scene su se desile dok je prolazio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije (Mićović), kada mu je masa blokadera, uz krike, uputila grozne uvrede i psovke.

Blokaderi i njihovi pokrovitelji bili su očajni zbog onolikog odziva verujućeg naroda da se pokloni i Časnom pojasu Presvete Bogorodice, pa su na mrežama "prosipali otrov", pretili i vređali:

"Da li ste normalni i danas da blokirate Beograd jer vas poziva Vučićev Profitije da ispratite izmišljeni pojas koji je navodno nosila Bogorodica pre 2000 godina? Pobogu ljudi, ne dozvolite da vas mitologija pokreće, a zatucanost zamenjuje stvarnost, ne idite na lažne skupove!"

Šta je sledeće što će ovi bezumnici da urade?