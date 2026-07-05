Do sada, blokaderi su ovakvim nalepnicama uglavnom targetirali predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

Međutim, sada su otišli korak dalje, pa su u Beogradu osvanule nove nalepnice sa sramnim natpisom koji direktno vređa Srpsku pravoslavnu crkvu i sve njene vernike.

Očekivano, reakcije na društvenim mrežama bile su snažne. Tako jedan korisnik piše:

"Punih 80 godina traju napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali nikada nismo imali, do pojave blokadera, ovakvu osmišljenu kampanju protiv najveće institucije srpskog naroda. Oni mrze sve što je srpsko, a ne shvataju nesrećnici da crkvi ne mogu ništa. Sramota je ovo velika!", stoji u jednoj objavi.

Druga korisnica navela je da je mrziteljske nalepnice primetila u naselju Vidikovac:

"Na Vidikovcu osvanule sramne nalepnice „F*K SPC”. Svašta smo mogli očekivati, ali da se tako govori ili misli o CRKVI. Očigledno trunku mozga u svojim glavama nemaju", napisala je ona.

Kontinuirani napadi na SPC

Alo! podseća da ovo nisu jedini primeri da se blokaderi diretno obračunavaju sa srpskom verom i tradicijom. Tako su napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu nastavljeni u februaru ove godine i kroz proteste protiv plana regulacije rekreativnog područja Štrand Kabel u Novom Sadu, iza kojih stoje ljudi bliski blokaderskoj strukturi okupljenoj oko Dinka Gruhonjića.

Plan regulacije predviđa uređenje prostora na Limanu, u blizini glavnog ulaza na plažu Štrand, uključujući i izgradnju novog pravoslavnog hrama. Upravo taj deo plana izazvao je najviše reakcija, transparenata i poruka sa protesta, dok su ostali segmenti projekta ostali gotovo potpuno zanemareni.

Šta je sledeće što će ovi bezumnici da urade?