Nacrt izjave za samit Natoa sledeće nedelje u Ankari trenutno ne pominje održavanje sledećeg skupa u Albaniji, uprkos prethodnoj izjavi da će se on tamo održati, rekli su izvori.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada evropske članice Natoa žele da pokažu američkom predsedniku Donaldu Trampu u Ankari da su postigle napredak u vezi sa obećanjima o potrošnji za odbranu i izbegnu otvorene sukobe sa američkim liderom, preneo je Rojters.

Neizvesnost oko sudbine samita Alijanse u Albaniji dolazi i nakon što je Rojters u aprilu izvestio da Nato razmatra prekid svoje nedavne prakse održavanja godišnjih samita, čime bi mogao da se izbegne potencijalno napet susret sa Trampom kasnije tokom njegovog mandata.

Jedna od osoba upoznatih sa diskusijama rekla je da su albanski rashodi za odbranu takvi da bi, ako Nato održi samit u toj zemlji 2027. godine, Tramp mogao da se uznemiri, što bi izazvalo negativne naslove.

Evropski diplomata rekao je da se u najnovijoj verziji teksta navodi da se lideri raduju svom sledećem sastanku, bez preciziranja vremena ili mesta.

„Nacrti su nacrti, a ne odluke“, rekao je portparol albanske vlade Rojtersu kada je upitan o izostavljanju u nacrtu izjave, koji je u pregovorima i podložan je promenama.

Bela kuća je odbila da komentariše. Zvaničnik Natoa je rekao da nemaju trenutnih komentara.

Poslednjih godina, zvanične izjave na samitima Natoa obično su eksplicitno pominjale lokaciju narednog samita.

Na samitu u Hagu prošle godine, lideri su u svojoj izjavi rekli da se „raduju našem sledećem sastanku u Turskoj 2026. godine, a zatim i sastanku u Albaniji“.

Na istom samitu, lideri Natoa su odgovorili na Trampove zahteve obavezujući se da će potrošiti 5 odsto BDP-a na odbranu i mere u vezi sa odbranom u roku od jedne decenije.

Zemlje su obećale da će potrošiti 3,5 odsto BDP-a na osnovnu odbranu, kao što su trupe i oružje, i 1,5 odsto na šire mere u vezi sa odbranom, kao što je sajber bezbednost.

Ali dok su mnoge zemlje Natoa povećale svoje budžete za odbranu tokom proteklih meseci, neke zemlje su se mučile da čak i ispune prethodni cilj Alijanse da potroše 2 odsto BDP-a na odbranu.

Albanska vlada je u saopštenju za Rojters saopštila da „finalizuje neophodne fiskalne mere kako bi se albanski odbrambeni i odbrambeni rashodi za 2026. godinu uskladili sa putanjom koju su saveznici Natoa dogovorili na samitu u Hagu“.

„Kada se ove mere usvoje u narednih nekoliko dana, odbrambeni i srodni rashodi Albanije za 2026. godinu iznosiće 2,6 odsto BDP-a, u skladu sa Metodologijom odbrambenih rashoda Natoa. Od toga, 2,2 odsto BDP-a predstavljaju osnovne odbrambene rashode, dok 0,4 odsto BDP-a predstavljaju ostale odbrambene i bezbednosne rashode“, dodaje se.

Jedan evropski diplomata rekao je da bi Albanija na kraju ipak mogla biti domaćin samita.

„Pojačavaju tempo, videćemo gde će to završiti“, rekao je diplomata, dodajući: „Još uvek verujem da će sledeći samit biti u Albaniji“.