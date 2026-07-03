Hiljade zaposlenih u kompaniji Mercedes-Benz učestvovale su u protestima održanim u više nemačkih pogona.

Prema podacima sindikata IG Metal, na skupovima je učestvovalo više od 33.000 radnika, dok kompanija navodi da ih je bilo oko 16.000.

Demonstracije su organizovane zbog najavljenih mera štednje i mogućeg produženja radne nedelje sa 35 na 40 sati.

Radnici traže zaštitu prava

Sindikat IG Metal saopštio je da se zaposleni protive neplaćenom povećanju radnog vremena, mogućem smanjenju pojedinih prava iz kolektivnog ugovora i politici štednje za koju smatraju da ide na štetu radnika.

Predstavnici sindikata i radničkog saveta zatražili su očuvanje radnih mesta, zaštitu postojećih prava i dugoročnu sigurnost zaposlenih.

Najavljeno je da bi slični protesti narednih nedelja mogli biti organizovani i u drugim automobilskim kompanijama, uključujući Volkswagen i pojedine dobavljače automobilske industrije.

Mercedes: Razumemo zabrinutost zaposlenih

Iz kompanije Mercedes-Benz saopšteno je da ozbiljno shvataju zabrinutost zaposlenih i da nastoje da ih blagovremeno i transparentno informišu o svim važnim odlukama.

Kompanija je krajem aprila objavila rezultate poslovanja za prvi kvartal, prema kojima je dobit pala za 17 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosila 1,43 milijarde evra.

Kao glavni razlog naveden je slabiji rezultat na kineskom tržištu.

Planovi o produženju radnog vremena i merama štednje izazvali su veliko nezadovoljstvo među zaposlenima. Ukoliko pregovori između sindikata i uprave ne donesu dogovor, protesti bi mogli da se prošire i na druge velike proizvođače automobila u Nemačkoj.

Nemačka automobilska industrija suočava se sa brojnim izazovima, uključujući pad potražnje na pojedinim tržištima, rast troškova proizvodnje i sve veću konkurenciju proizvođača električnih vozila, zbog čega mnoge kompanije razmatraju programe štednje i reorganizacije.

Izvor: ARD, IG Metall, Mercedes-Benz