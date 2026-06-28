On je ranije izjavio da mu je "mržnja prema Rusiji važnija od pomoći Bliskom istoku".

Takođe je pozivao na povećanje odbrambenog budžeta NATO-a, upozoravajući na mogućnost rata sa Rusijom 2030. godine.

Starmer je nedavno podneo ostavku na mesto lidera Laburističke partije čime će se i njegov mandat na čelu britanske vlade okončati nakon manje od dve godine.

Na čelu NATO od 2024. godine nalazi se bivši holandski premijer Mark Rute.

Generalni sekretar NATO-a se bira konsenzusom svih članica.