Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je kraj epidemije hantavirusa koja je izbila na holandskom kruzeru MV Hondijus, pošto je i poslednja identifikovana osoba koja je bila u kontaktu sa nekim izloženim virusu završila boravak u karantinu i imala negativan test na virus.

Za epidemiju, tokom koje je zaraženo 13 osoba, a tri su umrle, bio je odgovoran redak soj andskog virusa koji je tipičan za Argentinu i Čile, preneo je Rojters.

Kruzer Hondijus krenuo je na putovanje iz Argentine 1. aprila, da bi prvi oboleli bili registrovani nešto kasnije.

Luksuzni kruzer prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je početkom maja prijavio tri smrtna slučaja izazvana hantavirusom.

Tri osobe, holandski par i nemački državljanin, umrle su od početka epidemije hantavirusa na kruzeru.

SZO je preporučila praćenje i karantin kontakata visokog rizika 42 dana nakon izlaganja, dok je kontaktima niskog rizika savetovano da se sami prate i potraže medicinsku pomoć ako se pojave simptomi.